«Ваасланд-Беверен» — «Серен». Прогноз на стыковой матч чемпионата Бельгии (08.05.2021)

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вчера, 06:14

«Ваасланд-Беверен» и «Серен» сыграют в ответном стыковом матче за право выступать в Про-Лиге Бельгии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет отдает минимальное предпочтение «Серену». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.54, а победа хозяев оценивается в 2.72.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 2.03. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.66.

Форма команд

«Ваасланд-Беверен» нестабильно, но зрелищно провёл весеннюю часть чемпионата. Команда много забивает и пропускает, из-за чего игры становятся яркими и непредсказуемыми. Первый стыковой матч на поле соперника завершился боевой ничьей (1:1), это дает некоторое преимущество хозяевам в ответной встрече, да и кадровых потерь у «Ваасланда» совсем немного.

«Серен», выступая во 2-м дивизионе, показывал достаточно неплохой футбол для своего уровня. Команда имела внушительные беспроигрышные серии и достаточно уверенно вышла в переходные матчи. Спастись от поражения в первой встрече команде позволил пенальти на 92-й минуте игры.

Информация для ставок

В последних 4 матчах «Ваасланда» сыграла ставка «обе забьют»

«Серен» забивал минимум один гол в пяти из шести последних выездных матчей

Безвыигрышная домашняя серия «Ваасланда» насчитывает три матча

«Серен» проиграл 1 раз в последних 10 поединках

Прогноз

Обе команды серьезно настроены остаться в элитном дивизионе. Скорее всего, нас ждет много борьбы на каждом участке поля, а хозяева будут пытаться закрепить результат, добытый на выезде. Сделать ставку «1Х + ТМ 3.5» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.1.