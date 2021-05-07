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«Ваасланд-Беверен» — «Серен». Прогноз на стыковой матч чемпионата Бельгии (08.05.2021)

вчера, 06:14

«Ваасланд-Беверен» и «Серен» сыграют в ответном стыковом матче за право выступать в Про-Лиге Бельгии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет отдает минимальное предпочтение «Серену». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.54, а победа хозяев оценивается в 2.72.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 2.03. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.66.

Форма команд

«Ваасланд-Беверен» нестабильно, но зрелищно провёл весеннюю часть чемпионата. Команда много забивает и пропускает, из-за чего игры становятся яркими и непредсказуемыми. Первый стыковой матч на поле соперника завершился боевой ничьей (1:1), это дает некоторое преимущество хозяевам в ответной встрече, да и кадровых потерь у «Ваасланда» совсем немного.

«Серен», выступая во 2-м дивизионе, показывал достаточно неплохой футбол для своего уровня. Команда имела внушительные беспроигрышные серии и достаточно уверенно вышла в переходные матчи. Спастись от поражения в первой встрече команде позволил пенальти на 92-й минуте игры.

Информация для ставок

  • В последних 4 матчах «Ваасланда» сыграла ставка «обе забьют»
  • «Серен» забивал минимум один гол в пяти из шести последних выездных матчей
  • Безвыигрышная домашняя серия «Ваасланда» насчитывает три матча
  • «Серен» проиграл 1 раз в последних 10 поединках

Прогноз

Обе команды серьезно настроены остаться в элитном дивизионе. Скорее всего, нас ждет много борьбы на каждом участке поля, а хозяева будут пытаться закрепить результат, добытый на выезде. Сделать ставку «1Х + ТМ 3.5» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.38 2.04 1.82 1.57 2.44
1XBET 3.04 1.38 2.04 1.80 1.60 2.34
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sv_1969
sv_1969
вчера в 06:53
Хозяева не проиграют
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