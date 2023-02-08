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«Валенсия» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.02.2023)

сегодня, 11:18
Валенсия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Атлетику», а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.123.292.51
1XBET 3.14 3.38 2.48

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.2. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.65. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Валенсия» скатывается вниз по турнирной таблице очень быстро и сейчас находится в шаге от зоны вылета. Команда располагается на 17 месте с 20 баллами и только на один пункт опережает «Кадис». На данный момент решить проблемы с результатами тренерский штаб не в состоянии, что огорчает болельщиков и уже явно угрожает коллективу понижением в классе. В прошлом туре «Валенсия» проиграла на выезде «Жироне» (0:1), а ранее уступила мадридскому «Реалу» (0:2).

«Атлетик» в прошлом туре прервал серию без побед в чемпионате Испании и надеется вернуть былые позиции в турнирной таблице. Сейчас клуб из Бильбао идет только на восьмом месте с 29 баллами и отстает на два пункта от ближайших конкурентов за места в зоне еврокубков. В последнем туре «Атлетик» разгромил на своем поле «Кадис» (4:1), а ранее уступил на выезде «Сельте» (0:1).

Информация для ставок

  • «Валенсия» проиграла подряд четыре последних поединка
  • «Атлетик» одержал пять побед в десяти последних поединках во всех турнирах
  • «Валенсия» проиграла два последних матча «Атлетику» из Бильбао

Прогноз

«Валенсия» очень плохо выступает в последний месяц, поэтому статус фаворита в этом поединке перешел к гостям. Предлагаем поставить на победу «Атлетика» с хорошим коэффициентом 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.72 1.68 2.29 1.34 3.45
1XBET 1.71 2.32
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