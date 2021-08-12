«Валенсия» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (13.08.2021)

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вчера, 21:41

«Валенсия» сыграет против «Хетафе» в рамках первого тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 13 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Валенсию». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Также стоит сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Хетафе» по коэффициенту 3.00.

Форма команд

В прошлом сезоне «Валенсию» сильно лихорадило. Клуб проваливал каждую игру и был на грани вылета. В предсезонном турнире команда показала себя очень даже неплохо, «Валенсия» убедила поклонников в том, что команда находится на правильном пути. Клуб выиграл несколько товарищеских матчей, в том числе у «Милана». Команда мало пропускает, но с атакой не все так хорошо. В лучшем случае «Валенсия» может забить 2-3 мяча, а в худшем — поединок закончится с одним забитым голом.

«Хетафе» в предсезонном турнире показал всю свою мощь и выдал удивительную серию. Команда не проигрывает несколько поединков кряду и показывает футбол высокого уровня. Этот клуб способен на большее, что он и показывает в последних матчах. Команда обыграла «Сарагосу» и «Брайтон», а также хорошо проявила себя в поединках против «Ибицы» и «Ренна». «Хетафе» отлично играет в обороне, в первом туре Ла Лиги клуб наверняка не собирается отходить от привычного стиля игры.

Информация для ставок

«Хетафе» не проигрывает девять игр кряду

«Валенсия» проиграла три матча из последних десяти

«Хетафе» не пропускает пять игр кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Хетафе» по коэффициенту 1.55.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на тотал забитых мячей в матче лондонского «Арсенала».