«Валенсия» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (13.08.2021)

«Валенсия» сыграет против «Хетафе» в рамках первого тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 13 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
|
- : -
сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Валенсию». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Также стоит сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Хетафе» по коэффициенту 3.00.
Форма команд
В прошлом сезоне «Валенсию» сильно лихорадило. Клуб проваливал каждую игру и был на грани вылета. В предсезонном турнире команда показала себя очень даже неплохо, «Валенсия» убедила поклонников в том, что команда находится на правильном пути. Клуб выиграл несколько товарищеских матчей, в том числе у «Милана». Команда мало пропускает, но с атакой не все так хорошо. В лучшем случае «Валенсия» может забить 2-3 мяча, а в худшем — поединок закончится с одним забитым голом.
«Хетафе» в предсезонном турнире показал всю свою мощь и выдал удивительную серию. Команда не проигрывает несколько поединков кряду и показывает футбол высокого уровня. Этот клуб способен на большее, что он и показывает в последних матчах. Команда обыграла «Сарагосу» и «Брайтон», а также хорошо проявила себя в поединках против «Ибицы» и «Ренна». «Хетафе» отлично играет в обороне, в первом туре Ла Лиги клуб наверняка не собирается отходить от привычного стиля игры.
Информация для ставок
- «Хетафе» не проигрывает девять игр кряду
- «Валенсия» проиграла три матча из последних десяти
- «Хетафе» не пропускает пять игр кряду
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Хетафе» по коэффициенту 1.55.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на тотал забитых мячей в матче лондонского «Арсенала».