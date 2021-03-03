ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (05.03.2021)

вчера, 23:35

«Валенсия» сыграет против «Вильярреала» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.033.302.12
Fonbet 3.55 3.32 2.15
Мелбет 4.10 3.30 2.14
Лига ставок 3.80 3.25 2.08

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу «Вильярреала» за коэффициентом 2.15. Также можно поставить на то, что победит «Валенсия» за коэффициентом 3.55. Ничейный исход оценивают в 3.32.

Форма команд

«Валенсия» в этом сезоне напоминает лишь тень самой себя. Команда набрала 27 пунктов и выиграла всего шесть матчей. Клуб забил 30 мячей и пропустил 35 голов. «Валенсия» ужасна в последних матчах, клуб никак не может прервать плохую серию.

«Вильярреал» находится на седьмой строчке и имеет в активе 37 баллов. Поединок против «Валенсии» может быть одним из самых легких для Унаи Эмери, который ранее руководил этим клубом.

Информация для ставок

  • «Вильярреал» не выиграл ни одного из последних пяти матчей
  • «Валенсия» победила в двух поединках из последних пяти
  • «Вильярреал» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что оба клуба забьют и победит «Вильярреал» за коэффициентом 4.05. Клуб Унаи Эмери будет очень мотивирован на матч против «Валенсии».

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Шальке» — «Майнц».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.033.302.12
Fonbet 3.55 3.32 2.15
Мелбет 4.10 3.30 2.14
Лига ставок 3.80 3.25 2.08
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100