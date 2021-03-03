«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (05.03.2021)

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вчера, 23:35

«Валенсия» сыграет против «Вильярреала» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу «Вильярреала» за коэффициентом 2.15. Также можно поставить на то, что победит «Валенсия» за коэффициентом 3.55. Ничейный исход оценивают в 3.32.

Форма команд

«Валенсия» в этом сезоне напоминает лишь тень самой себя. Команда набрала 27 пунктов и выиграла всего шесть матчей. Клуб забил 30 мячей и пропустил 35 голов. «Валенсия» ужасна в последних матчах, клуб никак не может прервать плохую серию.

«Вильярреал» находится на седьмой строчке и имеет в активе 37 баллов. Поединок против «Валенсии» может быть одним из самых легких для Унаи Эмери, который ранее руководил этим клубом.

Информация для ставок

«Вильярреал» не выиграл ни одного из последних пяти матчей

«Валенсия» победила в двух поединках из последних пяти

«Вильярреал» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что оба клуба забьют и победит «Вильярреал» за коэффициентом 4.05. Клуб Унаи Эмери будет очень мотивирован на матч против «Валенсии».

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