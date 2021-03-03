«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (05.03.2021)

«Валенсия» сыграет против «Вильярреала» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.
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завтра, 23:00
Ставки букмекеров
Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу «Вильярреала» за коэффициентом 2.15. Также можно поставить на то, что победит «Валенсия» за коэффициентом 3.55. Ничейный исход оценивают в 3.32.
Форма команд
«Валенсия» в этом сезоне напоминает лишь тень самой себя. Команда набрала 27 пунктов и выиграла всего шесть матчей. Клуб забил 30 мячей и пропустил 35 голов. «Валенсия» ужасна в последних матчах, клуб никак не может прервать плохую серию.
«Вильярреал» находится на седьмой строчке и имеет в активе 37 баллов. Поединок против «Валенсии» может быть одним из самых легких для Унаи Эмери, который ранее руководил этим клубом.
Информация для ставок
- «Вильярреал» не выиграл ни одного из последних пяти матчей
- «Валенсия» победила в двух поединках из последних пяти
- «Вильярреал» забил пять голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно поставить на то, что оба клуба забьют и победит «Вильярреал» за коэффициентом 4.05. Клуб Унаи Эмери будет очень мотивирован на матч против «Валенсии».
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