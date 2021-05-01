«Реал Вальядолид» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (02.05.2021)

2 мая 2021 года «Вальядолид» примет «Бетис» на своем поле. Этот поединок состоится в рамках очередного тура Примеры.
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1 : 1
завершен
сегодня, 15:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Бетис». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45. Еще одна актуальная ставка — победа хозяев поля по 3.25.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Вальядолид» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 30 баллов. Команда выиграла пять поединков, 15 раз играла вничью и проиграла в 13 играх. У клуба 31 забитый и 45 пропущенных голов в сезоне. В последних играх «Вальядолид» хоть и добывает драгоценные очки, но все же нельзя сказать, что команда играет хорошо и может выбраться из подвала турнирной таблицы.
«Бетис» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «бетикос» 14 побед, восемь ничьих и 11 поражений. «Огурцы» забили 42 мяча и пропустили 45 голов. В последних матчах «бетикос» играют неплохо, существует большая вероятность того, что команда сможет попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Команда из Севильи является фаворитом грядущего поединка.
Информация для ставок
● У «Бетиса» четыре забитых и четыре пропущенных мяча в последних пяти матчах
● «Вальядолид» не может победить вот уже семь игр кряду
● «Бетис» не проигрывает шесть матчей кряду
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.73. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Бетиса» по 1.35.
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