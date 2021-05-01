«Реал Вальядолид» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (02.05.2021)

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вчера, 23:28

2 мая 2021 года «Вальядолид» примет «Бетис» на своем поле. Этот поединок состоится в рамках очередного тура Примеры.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Бетис». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45. Еще одна актуальная ставка — победа хозяев поля по 3.25.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вальядолид» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 30 баллов. Команда выиграла пять поединков, 15 раз играла вничью и проиграла в 13 играх. У клуба 31 забитый и 45 пропущенных голов в сезоне. В последних играх «Вальядолид» хоть и добывает драгоценные очки, но все же нельзя сказать, что команда играет хорошо и может выбраться из подвала турнирной таблицы.

«Бетис» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «бетикос» 14 побед, восемь ничьих и 11 поражений. «Огурцы» забили 42 мяча и пропустили 45 голов. В последних матчах «бетикос» играют неплохо, существует большая вероятность того, что команда сможет попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Команда из Севильи является фаворитом грядущего поединка.

Информация для ставок

● У «Бетиса» четыре забитых и четыре пропущенных мяча в последних пяти матчах

● «Вальядолид» не может победить вот уже семь игр кряду

● «Бетис» не проигрывает шесть матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.73. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Бетиса» по 1.35.

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