ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Реал Вальядолид» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (02.05.2021)

вчера, 23:28

2 мая 2021 года «Вальядолид» примет «Бетис» на своем поле. Этот поединок состоится в рамках очередного тура Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.483.582.19
Фонбет Live! 3.10 3.40 2.30
Мелбет 4.03 3.57 1.99

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Бетис». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45. Еще одна актуальная ставка — победа хозяев поля по 3.25.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вальядолид» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 30 баллов. Команда выиграла пять поединков, 15 раз играла вничью и проиграла в 13 играх. У клуба 31 забитый и 45 пропущенных голов в сезоне. В последних играх «Вальядолид» хоть и добывает драгоценные очки, но все же нельзя сказать, что команда играет хорошо и может выбраться из подвала турнирной таблицы.

«Бетис» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «бетикос» 14 побед, восемь ничьих и 11 поражений. «Огурцы» забили 42 мяча и пропустили 45 голов. В последних матчах «бетикос» играют неплохо, существует большая вероятность того, что команда сможет попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Команда из Севильи является фаворитом грядущего поединка.

Информация для ставок

● У «Бетиса» четыре забитых и четыре пропущенных мяча в последних пяти матчах
● «Вальядолид» не может победить вот уже семь игр кряду
● «Бетис» не проигрывает шесть матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.73. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Бетиса» по 1.35.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Ньюкасл» — «Арсенал».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.56 1.81 2.11
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 2.50 1.53 1.85 2.10 1.42 2.88
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:38
Возможна ничья
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100