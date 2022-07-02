«Велес Сарсфилд» — «Атлетико Тукуман». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2022)

Ставки букмекеров
Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Атлетико Тукуман», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.
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0 : 1
завершен
03 июля 2022, 00:00
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.25 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98.
Форма команд
«Велес Сарсфилд» не очень уверенно выступает в чемпионате Аргентины, одержав всего одну победу в пяти турах нового этапа. Коллектив набрал пять очков и занимает 20 место, которое явно не является целью коллектива по итогам сезона. Тем не менее, команда добилась положительного результата в первом матче 1/8 кубка Либертадорес с «Ривер Плейт» (1:0). Несколькими днями ранее «Велес Сарсфилд» сыграл вничью с «Дефенса и Хустисия» (1:1).
«Атлетико Тукуман» еще не проигрывал в Суперлиге Аргентины, однако львиную долю матчей завершил ничейным результатом. Это не дает коллективу на данный момент подняться выше текущего 12 места с девятью очками. В предстоящем матче футболисты имеют хороший шанс зацепиться за победу с не самым свежим соперником, который на днях играл в кубке Либертадорес. Два последних матча «Атлетико Тукуман» завершились ничьей с «Годой-Крус» (1:1) и поражением в кубке Аргентины от «Индепеньенте» (0:1).
Информация для ставок
- «Велес Сарсфилд» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Шесть последних матчей «Атлетико Тукуман» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Велес Сарсфилд» выиграл четыре домашних матча у «Атлетико Тукуман», не пропустив ни одного матча
- «Атлетико Тукуман» выиграл только один поединок из последних пяти матчей во всех турнирах
Прогноз
«Велес Сарфилд» имеет огромное преимущество во встречах с «Атлетико Тукуман» на своем стадионе, и мы предполагаем, что в этой встрече команда так же добьется положительного результата. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.