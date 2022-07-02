«Велес Сарсфилд» — «Атлетико Тукуман». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2022)

1656748520

02 июля 2022, 10:55

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Атлетико Тукуман», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.25 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Велес Сарсфилд» не очень уверенно выступает в чемпионате Аргентины, одержав всего одну победу в пяти турах нового этапа. Коллектив набрал пять очков и занимает 20 место, которое явно не является целью коллектива по итогам сезона. Тем не менее, команда добилась положительного результата в первом матче 1/8 кубка Либертадорес с «Ривер Плейт» (1:0). Несколькими днями ранее «Велес Сарсфилд» сыграл вничью с «Дефенса и Хустисия» (1:1).

«Атлетико Тукуман» еще не проигрывал в Суперлиге Аргентины, однако львиную долю матчей завершил ничейным результатом. Это не дает коллективу на данный момент подняться выше текущего 12 места с девятью очками. В предстоящем матче футболисты имеют хороший шанс зацепиться за победу с не самым свежим соперником, который на днях играл в кубке Либертадорес. Два последних матча «Атлетико Тукуман» завершились ничьей с «Годой-Крус» (1:1) и поражением в кубке Аргентины от «Индепеньенте» (0:1).

Информация для ставок

«Велес Сарсфилд» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей «Атлетико Тукуман» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Велес Сарсфилд» выиграл четыре домашних матча у «Атлетико Тукуман», не пропустив ни одного матча

«Атлетико Тукуман» выиграл только один поединок из последних пяти матчей во всех турнирах

Прогноз

«Велес Сарфилд» имеет огромное преимущество во встречах с «Атлетико Тукуман» на своем стадионе, и мы предполагаем, что в этой встрече команда так же добьется положительного результата. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.