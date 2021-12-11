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«Венеция» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.12.2021)

сегодня, 18:03

Семнадцатый тур итальянской Серии А подарит нам противостояние «Венеции» с грозным «Ювентусом». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.364.901.40
Фонбет 8.50 4.50 1.41
Мелбет 8.20 4.84 1.45
1XBET 8.40 4.88 1.44
BetBoom 8.90 4.60 1.41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что однозначным фаворитом в этом поединке является «Ювентус». Он играет выездной поединок, и поставить на победу с форой (-1) можно по коэффициенту 1.64. Победа «Венеции» оценивается по 7.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.06. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Венеция» не может одержать победу с середины ноября и за это время трижды уступила своим соперникам в чемпионате. «Интер», «Аталанта» и «Верона» обыграли команду Паоло Дзанетти по очереди со счетом (0:2), (0:4) и (3:4) соответственно. После 16 туров коллектив находится на 16 месте с 15 очками в копилке.

«Ювентус» расположился на пятой строчке после такого же количества проведенных встреч. «Старая сеньора» в последних турах была неудержимой и обыграла «Дженоа» и «Салернитану» с одинаковым счетом (2:0)

Информация для ставок

  • «Венеция» проиграла три матча кряду
  • У «Ювентуса» пять побед в крайних семи играх
  • Четыре из шести последних поединков с участием «Венеции» завершились ТБ 2.5
  • Шесть минувших встреч «Ювентуса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Данный поединок должен быть наполнен интересными событиями. «Ювентусу» нужно исправлять ситуацию и подниматься все выше и выше по таблице, «Венеция» в свою очередь хочет прервать негативную серию. Верим, что в этом матче будет много голов, и предлагаем взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.24 1.38 2.13 1.79 1.67 2.33
Мелбет 2.03 1.91
1XBET 2.04 1.90
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Все комментарии
ncdwtnsye4t6
ncdwtnsye4t6
сегодня в 19:16
Футбольный клуб «Ювентус» (Турин) выиграет матч.
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