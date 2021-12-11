«Венеция» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.12.2021)

1639234984

сегодня, 18:03

Семнадцатый тур итальянской Серии А подарит нам противостояние «Венеции» с грозным «Ювентусом». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что однозначным фаворитом в этом поединке является «Ювентус». Он играет выездной поединок, и поставить на победу с форой (-1) можно по коэффициенту 1.64. Победа «Венеции» оценивается по 7.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.06. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Венеция» не может одержать победу с середины ноября и за это время трижды уступила своим соперникам в чемпионате. «Интер», «Аталанта» и «Верона» обыграли команду Паоло Дзанетти по очереди со счетом (0:2), (0:4) и (3:4) соответственно. После 16 туров коллектив находится на 16 месте с 15 очками в копилке.

«Ювентус» расположился на пятой строчке после такого же количества проведенных встреч. «Старая сеньора» в последних турах была неудержимой и обыграла «Дженоа» и «Салернитану» с одинаковым счетом (2:0)

Информация для ставок

«Венеция» проиграла три матча кряду

У «Ювентуса» пять побед в крайних семи играх

Четыре из шести последних поединков с участием «Венеции» завершились ТБ 2.5

2.5 Шесть минувших встреч «Ювентуса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз