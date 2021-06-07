Венгрия – Ирландия. Прогноз на товарищеский матч сборных (08.06.2021)

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сегодня, 21:22

Интересную встречу двух непростых команд подарит нам товарищеский поединок, где Ирландия приедет в гости к сборной Венгрии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Венгрия. Команда играет домашний поединок, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2.45. Победа сборной Ирландии оценивается по коэффициенту 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 по коэффициенту 2. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.81. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

Сборной Венгрии на Евро досталась самая тяжелая группа, так называемая «группа смерти», но команда не отчаивается, набрав достаточно солидную форму. Три последние игры завершились победой венгерской сборной. Без проблем обыграли Сан-Марино (3:0) и Андорру (4:1), а в последнем матче с минимальным счетом одолели Кипр (1:0).



Ирландия сейчас находится не в лучшем тонусе. Лишь в последнем за долгое время матче удалось одержать победу (4:1) над сборной Андорры. Чуть раньше сыграли вничью с Катаром (1:1) и проиграли Люксембургу (0:1). Возможно, победа вдохновит коллектив на новые подвиги.

Информация для ставок

Ирландия смогла победить лишь в одном из последних 13 матчей

В последних трех выездных поединках Ирландия забила 7 мячей

Беспроигрышная серия Венгрии длится уже 10 матчей

Последняя очная встреча сборных завершилась со счетом (0:0)

Прогноз

Несмотря на то, что одна сборная будет участвовать на Евро 2020, а другая — нет, по классу они примерно равны и мы увидим равную игру. Рискнуть и сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.05.

Ранее букмекеры предлагали коэффициенту 3.45 на исход матча Чили — Боливия.