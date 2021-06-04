Венгрия — Кипр. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

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сегодня, 00:26

Сборные Венгрии и Кипра проведут поединок в рамках товарищеского матча. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — Венгрия, поставить на победу этой сборной можно по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.60 и на победу Кипра за 8.00.

Форма команд

Сборная Венгрии далеко не та, что была раньше, когда в ее составе играли футболисты «Реала» и других топовых клубов. Тем не менее в последних матчах команда доказывает, что способна сражаться в больших поединках. Венгры набирают хорошую форму и подходят к этому поединку в отличном настроении. В последних матчах венгры очень хороши, команда стабильно забивает голы и побеждает практически в каждой игре.

Кипр никогда не был топовой сборной, но иногда эта команда может показывать хороший футбол. Сейчас, к сожалению, не тот случай, когда это актуально. Сборная играет в посредственный футбол и побеждает только слабых соперников. В последних играх Кипр обыгрывал Словению и Люксембург, но на этом череда побед закончилась. Команда аномально мало забивает и, как правило, часто проигрывает или теряет очки в важных матчах.

Информация для ставок

У Кипра две победы в пяти последних матчах

Венгрия не проигрывает девять игр кряду

Кипр забил три мяча в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на победу Венгрии или на ничейный исход — 1.08. Также можно поставить на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.61. Не стоит ожидать обилия забитых мячей от этого поединка.

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