ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыТоварищеские матчи. Сборные 2021

Венгрия — Кипр. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

сегодня, 00:26

Сборные Венгрии и Кипра проведут поединок в рамках товарищеского матча. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.45 4.50 7.20
Фонбет 1.40 4.60 8.00
Мелбет 1.45 4.40 7.20
1XBET 1.45 4.40 7.20
BetBoom 1.41 4.60 8.10

Ставки букмекеров

Фаворит матча — Венгрия, поставить на победу этой сборной можно по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.60 и на победу Кипра за 8.00.

Форма команд

Сборная Венгрии далеко не та, что была раньше, когда в ее составе играли футболисты «Реала» и других топовых клубов. Тем не менее в последних матчах команда доказывает, что способна сражаться в больших поединках. Венгры набирают хорошую форму и подходят к этому поединку в отличном настроении. В последних матчах венгры очень хороши, команда стабильно забивает голы и побеждает практически в каждой игре.

Кипр никогда не был топовой сборной, но иногда эта команда может показывать хороший футбол. Сейчас, к сожалению, не тот случай, когда это актуально. Сборная играет в посредственный футбол и побеждает только слабых соперников. В последних играх Кипр обыгрывал Словению и Люксембург, но на этом череда побед закончилась. Команда аномально мало забивает и, как правило, часто проигрывает или теряет очки в важных матчах.

Информация для ставок

  • У Кипра две победы в пяти последних матчах
  • Венгрия не проигрывает девять игр кряду
  • Кипр забил три мяча в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на победу Венгрии или на ничейный исход — 1.08. Также можно поставить на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.61. Не стоит ожидать обилия забитых мячей от этого поединка.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Прогресо» — «Ливерпуль» Монтевидео.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.55 1.50 1.81 1.97 1.43 2.75
Мелбет 1.90 1.97
1XBET 1.90 1.97
BetBoom 2.65 1.43 1.85 1.89 1.46 2.55
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100