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Венгрия — Польша. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

вчера, 23:32

Венгрия 25 марта сыграет против Польши в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.003.162.14
Лига Ставок 4.00 3.25 2.06
Фонбет 4.00 3.20 2.05
Мелбет 3.94 3.32 2.14
Pin-Up.ru 4.20 3.25 2.08

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является Польша. На победу сборной можно поставить по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на победу Венгрии за 4.00 и на ничейный исход за 3.20.

Форма команд

Венгрия попала в группу I, где кроме нее и Польши играют Албания, Андорра, Англия и Сан-Марино. Фаворитами группы являются Польша и Англия, именно эти две сборные должны разделить первые две строчки. Однако списывать со счетов Венгрию не стоит, когда-то это была уникальная команда с лучшей атакой мира, но даже сейчас венгры могут удивлять. В последних матчах Венгрия хороша, команда часто побеждает, но аномально мало забивает. Это может стать серьезной проблемой на пути к выходу на мундиаль.

Польша — один из фаворитов группы. Вся страна будет молиться на Роберта Левандовски, который набрал сумасшедшую форму, именно он может помочь Польше выйти на ЧМ. В матче против Венгрии могут быть и другие герои. В Польше достаточно молодых и интересных игроков, например — Кшиштоф Пентек, который еще недавно сиял в «Милане». В последних матчах у Польши были проблемы, но сборная может вернуться и заявить о себе победой в поединке против венгров.

Информация для ставок

  • Венгрия не проигрывает шесть матчей кряду во всех турнирах
  • Польша проиграла два матча из последних пяти во всех турнирах
  • Венгрия забила пять голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит сделать ставку на то, что обе сборные забьют — коэффициент 1.88. Также можно поставить на ничью или победу Польши за 1.25.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Лихтенштейн — Армения.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.65 1.68 2.25
Лига Ставок 2.21 1.68 1.65 2.26
Мелбет 1.71 2.26
Pin-Up.ru 2.25 1.67 1.66 2.27 1.34 3.35
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:33
Гости фавориты встречи
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