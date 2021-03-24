Венгрия — Польша. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

1616617962

вчера, 23:32

Венгрия 25 марта сыграет против Польши в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является Польша. На победу сборной можно поставить по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на победу Венгрии за 4.00 и на ничейный исход за 3.20.

Форма команд

Венгрия попала в группу I, где кроме нее и Польши играют Албания, Андорра, Англия и Сан-Марино. Фаворитами группы являются Польша и Англия, именно эти две сборные должны разделить первые две строчки. Однако списывать со счетов Венгрию не стоит, когда-то это была уникальная команда с лучшей атакой мира, но даже сейчас венгры могут удивлять. В последних матчах Венгрия хороша, команда часто побеждает, но аномально мало забивает. Это может стать серьезной проблемой на пути к выходу на мундиаль.

Польша — один из фаворитов группы. Вся страна будет молиться на Роберта Левандовски, который набрал сумасшедшую форму, именно он может помочь Польше выйти на ЧМ . В матче против Венгрии могут быть и другие герои. В Польше достаточно молодых и интересных игроков, например — Кшиштоф Пентек, который еще недавно сиял в «Милане». В последних матчах у Польши были проблемы, но сборная может вернуться и заявить о себе победой в поединке против венгров.

Информация для ставок

Венгрия не проигрывает шесть матчей кряду во всех турнирах

Польша проиграла два матча из последних пяти во всех турнирах

Венгрия забила пять голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит сделать ставку на то, что обе сборные забьют — коэффициент 1.88. Также можно поставить на ничью или победу Польши за 1.25.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Лихтенштейн — Армения.