Венгрия — Польша. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

Венгрия 25 марта сыграет против Польши в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является Польша. На победу сборной можно поставить по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на победу Венгрии за 4.00 и на ничейный исход за 3.20.
Форма команд
Венгрия попала в группу I, где кроме нее и Польши играют Албания, Андорра, Англия и Сан-Марино. Фаворитами группы являются Польша и Англия, именно эти две сборные должны разделить первые две строчки. Однако списывать со счетов Венгрию не стоит, когда-то это была уникальная команда с лучшей атакой мира, но даже сейчас венгры могут удивлять. В последних матчах Венгрия хороша, команда часто побеждает, но аномально мало забивает. Это может стать серьезной проблемой на пути к выходу на мундиаль.
Польша — один из фаворитов группы. Вся страна будет молиться на Роберта Левандовски, который набрал сумасшедшую форму, именно он может помочь Польше выйти на ЧМ. В матче против Венгрии могут быть и другие герои. В Польше достаточно молодых и интересных игроков, например — Кшиштоф Пентек, который еще недавно сиял в «Милане». В последних матчах у Польши были проблемы, но сборная может вернуться и заявить о себе победой в поединке против венгров.
Информация для ставок
- Венгрия не проигрывает шесть матчей кряду во всех турнирах
- Польша проиграла два матча из последних пяти во всех турнирах
- Венгрия забила пять голов в последних пяти матчах во всех турнирах
Прогноз
В этом матче стоит сделать ставку на то, что обе сборные забьют — коэффициент 1.88. Также можно поставить на ничью или победу Польши за 1.25.
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