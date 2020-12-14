«Вердер» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч Бундеслиги (15.12.2020)

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вчера, 09:49

15 декабря в чемпионате Германии сыграют «Вердер» и «Боруссия» Дортмунд. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Согласно линии букмекерской конторы Бетсити, фаворитом в этой встрече идет гостевая команда. Заключить пари на победу «Боруссии» Дортмунд БК предлагает с коэффициентом 1.64. Сделать ставку на победу «Вердера» можно за 5.20, а ничейный исход отмечен котировкой 4.42.

Что касается результативности, то здесь аналитики букмекера склоняются к тому, что в матче будет забито минимум три гола. Выбрать ставку на ТБ (2,5) можно с коэффициентом 1.64, ТМ(2,5) – 2.40. Дальше рассмотрим последние результаты оппонентов и их турнирное положение.

Форма команд

«Вердер» набрал 11 очков и занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда из Бремена не побеждала в восьми прошлых турах – три поражения и пять ничейных матчей.

В минувшую субботу «музыканты» играли в гостях против «РБ Лейпциг» и уступили со счетом 0:2. Это поражение стало для команды третьим подряд. До этого «Вердер» проиграл «Штутгарту» (1:2) и «Вольфсбургу» (3:5).

«Боруссия» тоже не впечатляет последними результатами в Бундеслиге. После поражения от «Штутгарта» (1:5) наставник команды был отправлен в отставку. До этой неудачи клуб из Дортмунда не смог победить «Айнтрахт» (1:2), а также уступил дома аутсайдеру «Кельну» (1:2).

На счету «шмелей» 19 очков и пятое место в турнирной таблице. От лидера «Баварии» команда отстала уже на пять очков.

Информация для ставок

• В 9 из 10 прошлых матчей с участием «Вердера» случался обмен голами

• «Боруссия» забивала и пропускала голы в пяти прошлых поединках во всех турнирах

• В четырех из пяти прошлых очных встреч команд прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Вердер» и «Боруссия» сейчас не показывают тех результатов, которых ожидают их болельщики. Обе команды имеют проблемы с обороной, которая регулярно пропускает голы. Однако с атакующим потенциалом у оппонентов полный порядок.

Предлагаем ставку на то, что обе команды забьют голы по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Бетсити.