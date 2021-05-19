«Вест Бромвич» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (19.05.2021)

«Вест Бромвич» примет «Вест Хэм» в рамках очередного тура АПЛ 19 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.
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1 : 3
завершен
вчера, 22:15
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что фаворитом матча является «Вест Хэм». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.68. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.20 и на победу «Вест Бромвича» за 4.80.
Форма команд
«Вест Бромвич» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 26 пунктов. Команда уже вылетела в Чемпионшип, никаких турнирных задач у нее нет, поэтому она может расслабиться и играть в свое удовольствие.
«Вест Хэм» проводит замечательный сезон. Команда набрала 59 пунктов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В последних поединках «молотобойцы» не похожи сами на себя, но впереди борьба за еврокубки, поэтому лондонская команда будет сражаться до последнего. «Вест Хэм» может похвастаться хорошей атакующей линией, а учитывая то, сколько пропускает «Вест Бром», в этом матче стоит ожидать много голов.
Информация для ставок
- «Вест Хэм» выиграл один матч из последних пяти
- «Вест Бромвич» не побеждает вот уже пять матчей кряду
- «Вест Хэм» забил пять голов в пяти последних матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше 4,5 по коэффициенту 4.50. Еще одна актуальная ставка — только «Вест Хэм» забьет — 3.00.
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