«Вест Бромвич» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (19.05.2021)

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вчера, 15:52

«Вест Бромвич» примет «Вест Хэм» в рамках очередного тура АПЛ 19 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что фаворитом матча является «Вест Хэм». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.68. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.20 и на победу «Вест Бромвича» за 4.80.

Форма команд

«Вест Бромвич» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 26 пунктов. Команда уже вылетела в Чемпионшип, никаких турнирных задач у нее нет, поэтому она может расслабиться и играть в свое удовольствие.

«Вест Хэм» проводит замечательный сезон. Команда набрала 59 пунктов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В последних поединках «молотобойцы» не похожи сами на себя, но впереди борьба за еврокубки, поэтому лондонская команда будет сражаться до последнего. «Вест Хэм» может похвастаться хорошей атакующей линией, а учитывая то, сколько пропускает «Вест Бром», в этом матче стоит ожидать много голов.

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл один матч из последних пяти

«Вест Бромвич» не побеждает вот уже пять матчей кряду

«Вест Хэм» забил пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше 4,5 по коэффициенту 4.50. Еще одна актуальная ставка — только «Вест Хэм» забьет — 3.00.

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