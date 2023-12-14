«Вест Хэм» — «Фрайбург». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:15

Ставки букмекеров

Безусловными фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Фрайбурга», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Вест Хэм», как и его оппонент обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы и набрали по 12 очков. «Молотобойцы» опережает немецкий клуб по личным встречам, и чтобы сохранить первое место в группе, им достаточно ничейного результата. Тем не менее, хозяевам придется сдерживать атакующий потенциал «Фрайбурга», который попытается сократить себе путь в турнире сразу до 1/8 финала. В прошлом матче АПЛ «Вест Хэм» разгромно проиграл на выезде «Фулхэму» (0:5), а ранее переиграл на выезде «Тоттенхэм» (2:1).

«Фрайбург» в нынешнем сезоне не так стабилен, как последние два года, но в Лиге Европы выполнил свою задачу безукоризненно. Команда в заключительном туре попытается обыграть на выезде главного конкурента и забрать первое место, но даже в случае неудачи, болельщики сильно расстраиваться не будут. Два последних матча «Фрайбурга» завершились минимальными победами над «Вольфсбургом» и «Майнцом» (1:0).

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фрайбург» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

Матч первого круга между клубами закончился победой «Вест Хэма» в Германии (2:1)

Прогноз

«Вест Хэм» будет иметь небольшое преимущество, но голами с большой вероятностью смогут отличиться обе команды. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.