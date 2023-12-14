«Вест Хэм» — «Фрайбург». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

Ставки букмекеров
Безусловными фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Фрайбурга», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по 4.
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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Вест Хэм», как и его оппонент обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы и набрали по 12 очков. «Молотобойцы» опережает немецкий клуб по личным встречам, и чтобы сохранить первое место в группе, им достаточно ничейного результата. Тем не менее, хозяевам придется сдерживать атакующий потенциал «Фрайбурга», который попытается сократить себе путь в турнире сразу до 1/8 финала. В прошлом матче АПЛ «Вест Хэм» разгромно проиграл на выезде «Фулхэму» (0:5), а ранее переиграл на выезде «Тоттенхэм» (2:1).
«Фрайбург» в нынешнем сезоне не так стабилен, как последние два года, но в Лиге Европы выполнил свою задачу безукоризненно. Команда в заключительном туре попытается обыграть на выезде главного конкурента и забрать первое место, но даже в случае неудачи, болельщики сильно расстраиваться не будут. Два последних матча «Фрайбурга» завершились минимальными победами над «Вольфсбургом» и «Майнцом» (1:0).
Информация для ставок
- «Вест Хэм» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Фрайбург» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах
- Матч первого круга между клубами закончился победой «Вест Хэма» в Германии (2:1)
Прогноз
«Вест Хэм» будет иметь небольшое преимущество, но голами с большой вероятностью смогут отличиться обе команды. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.