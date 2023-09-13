«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (16.09.2023)

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вчера, 10:05

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.5. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 6.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.7.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Вест Хэм» хорошо начал нынешний сезон в отличие от предыдущих и набрал 10 очков. «Молотобойцы» делят 2-5 место сразу четырьмя клубами и отстает от нынешнего соперника на два пункта. Лондонский клуб имеет неплохие шансы побороться с чемпионом Англии за очки, учитывая, что матч пройдет на домашнем стадионе. В прошлом туре «Вест Хэм» на выезде переиграл «Лутон Таун» (2:1), а ранее разобрался с «Брайтоном» (3:1).

«Манчестер Сити» уже остался единственным клубом, который набрал максимальное количество очков, хотя в некоторых встречах был близок к потере пунктов. Подопечных Пепа Гвардиолы ждет очень непростой матч с «Вест Хэмом», а через несколько дней, коллектив стартует в новом розыгрыше Лиги Чемпионов. Два последних поединка «Манчестер Сити» завершились разгромом «Фулхэма» (5:1) и минимальным успехом с «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграли три из пяти последних встреч с «Вест Хэмом» при двух ничейных результатах

Прогноз

«Манчестер Сити» является фаворитом этого поединка, но мы предполагаем, что команда Гвардиолы потеряет очки первый раз в сезоне. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 4.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.