«Вест Хэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (25.02.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Ноттингем Форест», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по 3.75.
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25 февраля 2023, 18:00
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.
Форма команд
«Вест Хэм» выиграл лишь одну игру в пяти последних турах чемпионата Англии и закономерно находится в зоне вылета турнирной таблицы. Чтобы исправить ситуацию, «молотобойцам» необходимо проработать свои ошибки и стараться более стабильно набирать очки. В матче с «Ноттингем Форест» болельщики будут ждать от хозяев только победы. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражением от «Тоттенхэма» (0:2) и ничьей с «Челси» (1:1).
«Ноттингем Форест» провел очень большую трансферную деятельность перед началом сезона, и игроки не успели сыграться, что осенью приводило к слабым результатам. Сейчас у коллектива результаты значительно улучшились и теперь команда занимает 13 место с 25 баллами. Тем не менее, расслабляться пока рано и нужно продолжать добиваться приемлемых результатов. В прошлом туре «Ноттингем Форест» вырвал ничью у «Манчестер Сити» (1:1), а ранее уступил на выезде «Фулхэму» (0:2).
Информация для ставок
- «Вест Хэм» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ноттингем Форест» проиграл шесть выездных матчей за последнее время из десяти
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Вест Хэм» проиграл два последних поединка «Ноттингем Форест»
Прогноз
«Вест Хэм» постарается завладеть преимуществом на своем стадионе и добиться очень важной победы, которая позволит при удачном стечении обстоятельств покинуть зону вылета. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.