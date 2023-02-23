«Вест Хэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (25.02.2023)

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сегодня, 10:54

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Ноттингем Форест», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Вест Хэм» выиграл лишь одну игру в пяти последних турах чемпионата Англии и закономерно находится в зоне вылета турнирной таблицы. Чтобы исправить ситуацию, «молотобойцам» необходимо проработать свои ошибки и стараться более стабильно набирать очки. В матче с «Ноттингем Форест» болельщики будут ждать от хозяев только победы. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражением от «Тоттенхэма» (0:2) и ничьей с «Челси» (1:1).

«Ноттингем Форест» провел очень большую трансферную деятельность перед началом сезона, и игроки не успели сыграться, что осенью приводило к слабым результатам. Сейчас у коллектива результаты значительно улучшились и теперь команда занимает 13 место с 25 баллами. Тем не менее, расслабляться пока рано и нужно продолжать добиваться приемлемых результатов. В прошлом туре «Ноттингем Форест» вырвал ничью у «Манчестер Сити» (1:1), а ранее уступил на выезде «Фулхэму» (0:2).

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ноттингем Форест» проиграл шесть выездных матчей за последнее время из десяти

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вест Хэм» проиграл два последних поединка «Ноттингем Форест»

Прогноз

«Вест Хэм» постарается завладеть преимуществом на своем стадионе и добиться очень важной победы, которая позволит при удачном стечении обстоятельств покинуть зону вылета. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.