«Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (05.04.2023)

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вчера, 16:01

Ставки букмекеров

«Ньюкасл Юнайтед» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.1. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.45.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.05. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Вест Хэм» начал периодически набирать баллы и таким образом смог отдалиться от зоны вылета, возле которой очень долго находился в непосредственной близости. «Молотобойцы» сейчас занимают 14 место с 27 баллами, но любая следующая неудача может опустить клуб сразу на несколько позиций вниз. Два последних матча «Вест Хэма» завершились победой над «Саугтемптоном» (1:0) и разгромом « АЕК Ларнака» (4:0) в Лиге Конференций.

«Ньюкасл Юнайтед» после серии неудачных поединков, выиграл уже три встречи подряд в чемпионате и смог выйти на третье место. В активе клуба 50 очков, и он опережает «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям. В прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» одолел именно «красных дьяволов» (2:0), а ранее оказался сильнее «Ноттингем Форест» в выездном матче (2:1).

Информация для ставок

«Вест Хэм» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

В десяти последних матчах между клубами не было забито больше 3 мячей за игру

Четыре последних встречи между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды показывают интересный футбол в последних турах и наверняка смогут отличиться в воротах друг друга. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.