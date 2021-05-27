«Вестерн Юнайтед» — «Мельбурн Виктори». Прогноз на матч чемпионата Австралии (28.05.2021)

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сегодня, 07:31

«Вестерн Юнайтед» и «Мельбурн Виктори» проведут очную встречу в рамках 23-го тура А-Лиги Австралии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Вестерн Юнайтед» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9. Ничейный исход оценивается в 3.94. Победа «Мельбурн Виктори» представлена коэффициентом 3.74.

Также аналитики компании считают, что встреча получится результативной. Поставить на ТБ (2,5) предлагается по коэффициенту 1.6, ТМ (2,5) – 2.35.

Форма команд

«Вестерн Юнайтед» проиграл в пяти прошлых турах чемпионата Австралии. Неудачная серия отбросила команду на десятое место в турнирной таблице. По итогам 23 сыгранных поединков «Вестерн Юнайтед» смог одержать восемь побед и четыре ничьи. В последней игре А-Лиги сегодняшние хозяева крупно уступили в гостях «Веллингтон Фениксу» (0:3). Последнюю победу в чемпионате команда оформила 26 апреля, обыграв дома «Ньюкасл Джетс» (2:0).

«Мельбурн Виктори» тоже пребывает в ужасной форме. Команда не может победить на протяжении 7 туров – 6 поражений и 1 ничья в игре с «Сентрал Кост Маринерс» (1:1). На данный момент «Мельбурн Виктори» занимает предпоследнее место в чемпионате.

Информация для ставок

«Вестерн Юнайтед» не проигрывал в 5 последних очных встречах команд — четыре победы и одна ничья

«Мельбурн Виктори» проиграл 5 предыдущих гостевых матчей, забив в них в общей сложности 2 мяча

«Вестерн Юнайтед» не проигрывал в 8 из 10 последних домашних матчей

Прогноз

«Вестерн Юнайтед» превосходит соперника по личным встречам. После серии неудач у хозяев есть неплохая возможность взять три очка в матче с «Мельбурн Виктори». Предлагаем поставить на победу «Вестерн Юнайтед» по коэффициенту 1.9 в БК Фонбет.