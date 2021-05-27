ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАвстралия. А-Лига 2020/2021

«Вестерн Юнайтед» — «Мельбурн Виктори». Прогноз на матч чемпионата Австралии (28.05.2021)

сегодня, 07:31

«Вестерн Юнайтед» и «Мельбурн Виктори» проведут очную встречу в рамках 23-го тура А-Лиги Австралии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.904.093.88
Лига Ставок 1.90 3.85 3.65
Мелбет 1.89 3.98 3.76
1XBET 1.89 3.98 3.76

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Вестерн Юнайтед» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9. Ничейный исход оценивается в 3.94. Победа «Мельбурн Виктори» представлена коэффициентом 3.74.

Также аналитики компании считают, что встреча получится результативной. Поставить на ТБ (2,5) предлагается по коэффициенту 1.6, ТМ (2,5) – 2.35.

Форма команд

«Вестерн Юнайтед» проиграл в пяти прошлых турах чемпионата Австралии. Неудачная серия отбросила команду на десятое место в турнирной таблице. По итогам 23 сыгранных поединков «Вестерн Юнайтед» смог одержать восемь побед и четыре ничьи. В последней игре А-Лиги сегодняшние хозяева крупно уступили в гостях «Веллингтон Фениксу» (0:3). Последнюю победу в чемпионате команда оформила 26 апреля, обыграв дома «Ньюкасл Джетс» (2:0).

«Мельбурн Виктори» тоже пребывает в ужасной форме. Команда не может победить на протяжении 7 туров – 6 поражений и 1 ничья в игре с «Сентрал Кост Маринерс» (1:1). На данный момент «Мельбурн Виктори» занимает предпоследнее место в чемпионате.

Информация для ставок

  • «Вестерн Юнайтед» не проигрывал в 5 последних очных встречах команд — четыре победы и одна ничья
  • «Мельбурн Виктори» проиграл 5 предыдущих гостевых матчей, забив в них в общей сложности 2 мяча
  • «Вестерн Юнайтед» не проигрывал в 8 из 10 последних домашних матчей

Прогноз

«Вестерн Юнайтед» превосходит соперника по личным встречам. После серии неудач у хозяев есть неплохая возможность взять три очка в матче с «Мельбурн Виктори». Предлагаем поставить на победу «Вестерн Юнайтед» по коэффициенту 1.9 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.62 1.90 1.98
Лига Ставок 2.28 1.58 1.81 1.93
Мелбет 2.45 1.62
1XBET 2.45 1.62
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:58
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100