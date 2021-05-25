ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИсландия. Высший дивизион 2021

«Викингур» — «Филкир». Прогноз на матч чемпионата Исландии (25.05.2021)

сегодня, 16:36

25 мая в чемпионате Исландии очную встречу проведут «Викингур» и «Филкир». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.764.184.26
Лига Ставок 1.58 4.20 4.80
Мелбет 1.58 4.44 4.88
1XBET 1.60 4.44 4.74
BetBoom 1.60 4.10 4.90

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Мелбет на эту встречу представлены такие коэффициенты: победа «Викингура» доступна за 1.71, ничья – 4.24, победа «Филкира» — 4.42.

Также букмекер прогнозирует результативный исход в данном противостоянии. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.53, меньше – 2.44.

Форма команд

«Викингур» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Исландии, но у команды только условное преимущество над «Валюром», у которого на счету тоже 13 очков. В пяти проведенных турах коллектив из Рейкьявика взял четыре победы, а также сыграл вничью в гостях с «Акранесом» (1:1).

После этой встречи «Викингур» поочередно победил «Стьярнан» (3:2), «Брейдаблик» (3:0) и «Акурейри» (1:0).

У «Филкира» более скромные показатели по итогам пяти сыгранных туров в Высшей лиге. Только в прошлом туре чемпионата команда оформила дебютную победу в сезоне, победив на своем поле «Кеблавик» (4:2).

Набрав в общей сложности пять очков, «Филкир» занял промежуточное восьмое место в турнирной таблице. В пассиве команды два поражения – от «Лейкнира» (0:3) и «Хафнарфьордура» (2:0).

Информация для ставок

  • «Викингур» побеждал и не пропускал голы в 2 последних матчах на своем поле
  • «Филкир» проиграл в трех из четырех предыдущих гостевых поединков во всех турнирах
  • В четырех из пяти предыдущих очных встреч соперники обменивались забитыми голами

Прогноз

В предстоящей игре наши симпатии на стороне хозяев поля. «Викингур» не только лидирует в турнирной таблице, но и показывает надежную и слаженную игру в обороне. Учитывая плохие результаты «Филкира» в гостевых поединках, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Викингура» по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лейкнир» — «Хафнарфьордур».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.56 1.97 1.88
Лига Ставок 2.50 1.49 2.00 1.75
Мелбет 2.54 1.48
1XBET 2.54 1.48
BetBoom 4.20 1.18 2.45 1.49 1.92 1.78
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 16:40
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Филкир»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100