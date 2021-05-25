«Викингур» — «Филкир». Прогноз на матч чемпионата Исландии (25.05.2021)

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сегодня, 16:36

25 мая в чемпионате Исландии очную встречу проведут «Викингур» и «Филкир». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Мелбет на эту встречу представлены такие коэффициенты: победа «Викингура» доступна за 1.71, ничья – 4.24, победа «Филкира» — 4.42.

Также букмекер прогнозирует результативный исход в данном противостоянии. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.53, меньше – 2.44.

Форма команд

«Викингур» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Исландии, но у команды только условное преимущество над «Валюром», у которого на счету тоже 13 очков. В пяти проведенных турах коллектив из Рейкьявика взял четыре победы, а также сыграл вничью в гостях с «Акранесом» (1:1).

После этой встречи «Викингур» поочередно победил «Стьярнан» (3:2), «Брейдаблик» (3:0) и «Акурейри» (1:0).

У «Филкира» более скромные показатели по итогам пяти сыгранных туров в Высшей лиге. Только в прошлом туре чемпионата команда оформила дебютную победу в сезоне, победив на своем поле «Кеблавик» (4:2).

Набрав в общей сложности пять очков, «Филкир» занял промежуточное восьмое место в турнирной таблице. В пассиве команды два поражения – от «Лейкнира» (0:3) и «Хафнарфьордура» (2:0).

Информация для ставок

«Викингур» побеждал и не пропускал голы в 2 последних матчах на своем поле

«Филкир» проиграл в трех из четырех предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

В четырех из пяти предыдущих очных встреч соперники обменивались забитыми голами

Прогноз

В предстоящей игре наши симпатии на стороне хозяев поля. «Викингур» не только лидирует в турнирной таблице, но и показывает надежную и слаженную игру в обороне. Учитывая плохие результаты «Филкира» в гостевых поединках, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Викингура» по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лейкнир» — «Хафнарфьордур».