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«Виллем II» — «АЗ Алкмар»: прогноз на матч чемпионата Нидерландов (03.04.2021)

вчера, 11:43

«Виллем II» примет «АЗ Алкмар» в рамках 28-го тура нидерландского чемпионата. Этот поединок запланирован на 3 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.884.691.54
Лига Ставок 4.60 4.10 1.67
Фонбет Live! 27.00 8.50 1.11
Мелбет 4.70 4.32 1.66

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается «АЗ Алкмар», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.52. Также можно сделать ставку на то, что в этом матче будет ничейный исход по коэффициенту 4.50. Еще одна актуальная ставка — победа «Виллем II» по 5.80.

Форма команд

«Виллем II» — одна из худших команд нынешнего сезона в Эре. Клуб расположился на 15-й строчке в таблице и находится в шаге от того, чтобы отправиться в низший дивизион. В активе у команды 22 балла. «Виллем» выиграл пять поединков, семь раз играл вничью и проиграл в 15 матчах. Клуб забил 31 гол и пропустил 56 мячей. «Виллем» входит в число худших клубов по показателю пропущенных мячей в чемпионате.

«АЗ Алкмар» навязывает борьбу двум лучшим клубам чемпионата. «АЗ» расположился на третьей позиции и набрал 55 пунктов. Всего в активе этой команды 16 побед, семь ничьих и четыре поражения. Клуб забил 63 гола и пропустил 38 мячей. В последних играх «АЗ» лишь раз допустил осечку и не взял три балла, в целом игру команды можно назвать очень хорошей.

Информация для ставок

● «АЗ» выиграл четыре матча из последних пяти
● «Виллем II» не проигрывает вот уже пять игр кряду
● «АЗ» забил 15 мячей в последних пяти играх

Прогноз

Учитывая то, как команды играют и сколько они забивают, в этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.85. Еще одна актуальная ставка на игру — «АЗ» забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.35.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Монако» — «Метц».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.47 2.20 1.72
Лига Ставок 2.41 1.53 1.92 1.82
Мелбет 2.44 1.53
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Сварожич
Сварожич
вчера в 14:57
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