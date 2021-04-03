«Виллем II» — «АЗ Алкмар»: прогноз на матч чемпионата Нидерландов (03.04.2021)

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вчера, 11:43

«Виллем II» примет « АЗ Алкмар» в рамках 28-го тура нидерландского чемпионата. Этот поединок запланирован на 3 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается « АЗ Алкмар», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.52. Также можно сделать ставку на то, что в этом матче будет ничейный исход по коэффициенту 4.50. Еще одна актуальная ставка — победа «Виллем II» по 5.80.

Форма команд

«Виллем II» — одна из худших команд нынешнего сезона в Эре. Клуб расположился на 15-й строчке в таблице и находится в шаге от того, чтобы отправиться в низший дивизион. В активе у команды 22 балла. «Виллем» выиграл пять поединков, семь раз играл вничью и проиграл в 15 матчах. Клуб забил 31 гол и пропустил 56 мячей. «Виллем» входит в число худших клубов по показателю пропущенных мячей в чемпионате.

« АЗ Алкмар» навязывает борьбу двум лучшим клубам чемпионата. « АЗ » расположился на третьей позиции и набрал 55 пунктов. Всего в активе этой команды 16 побед, семь ничьих и четыре поражения. Клуб забил 63 гола и пропустил 38 мячей. В последних играх « АЗ » лишь раз допустил осечку и не взял три балла, в целом игру команды можно назвать очень хорошей.

Информация для ставок

● « АЗ » выиграл четыре матча из последних пяти

● «Виллем II» не проигрывает вот уже пять игр кряду

● « АЗ » забил 15 мячей в последних пяти играх

Прогноз

Учитывая то, как команды играют и сколько они забивают, в этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.85. Еще одна актуальная ставка на игру — « АЗ » забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.35.

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