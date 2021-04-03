«Виллем II» — «АЗ Алкмар»: прогноз на матч чемпионата Нидерландов (03.04.2021)

«Виллем II» примет «АЗ Алкмар» в рамках 28-го тура нидерландского чемпионата. Этот поединок запланирован на 3 апреля 2021 года.
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0 : 1
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка считается «АЗ Алкмар», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.52. Также можно сделать ставку на то, что в этом матче будет ничейный исход по коэффициенту 4.50. Еще одна актуальная ставка — победа «Виллем II» по 5.80.
Форма команд
«Виллем II» — одна из худших команд нынешнего сезона в Эре. Клуб расположился на 15-й строчке в таблице и находится в шаге от того, чтобы отправиться в низший дивизион. В активе у команды 22 балла. «Виллем» выиграл пять поединков, семь раз играл вничью и проиграл в 15 матчах. Клуб забил 31 гол и пропустил 56 мячей. «Виллем» входит в число худших клубов по показателю пропущенных мячей в чемпионате.
«АЗ Алкмар» навязывает борьбу двум лучшим клубам чемпионата. «АЗ» расположился на третьей позиции и набрал 55 пунктов. Всего в активе этой команды 16 побед, семь ничьих и четыре поражения. Клуб забил 63 гола и пропустил 38 мячей. В последних играх «АЗ» лишь раз допустил осечку и не взял три балла, в целом игру команды можно назвать очень хорошей.
Информация для ставок
● «АЗ» выиграл четыре матча из последних пяти
● «Виллем II» не проигрывает вот уже пять игр кряду
● «АЗ» забил 15 мячей в последних пяти играх
Прогноз
Учитывая то, как команды играют и сколько они забивают, в этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.85. Еще одна актуальная ставка на игру — «АЗ» забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.35.
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