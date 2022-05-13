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«Вильярреал» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2022)

вчера, 21:21
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. Выбрать победителем «Сельту» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.763.44
Фонбет 2.10 3.65 3.35
Мелбет 2.14 3.90 3.40
1XBET 2.14 3.90 3.40
BetBoom 2.15 3.82 3.27

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Реал» Сосьедад только в прошлом туре смог прервать неприятную серию без побед в чемпионате Испании. Команда занимает шестое место и набрала 49 баллов, опережая нынешнего соперника на три пункта. Предстоящий поединок очень важен для обеих команд, а хозяев устроит даже ничейный результат, который оставит всех на своих местах. В последнем туре «Реал» Сосьедад обыграл на своем поле «Кадис» (3:0), а ранее уступил «Леванте» (1:2).

«Вильярреал» из-за длительного выступления в Лиге Чемпионов, не смог стабильно выступать в чемпионате Испании и сейчас даже участие клуба в Лиге Европы следующего сезона под большим вопросом. Команда набрала 56 очков и идет только на седьмом месте, поэтому в предстоящей игре «желтую субмарину» устроит только победа. Два последних матча «Вильярреала» завершились разгромом «Райо Вальекано» (5:1) и ничьей с «Севильей» (1:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»
  • «Реал» Сосьедад выиграл только четыре поединка из десяти последних
  • «Реал» Сосьедад не может выиграть у «Вильярреала» уже четыре встречи подряд

Прогноз

Обе команды нестабильно выступают в этом футбольном году в Ла Лиге, но мы предполагаем, что хозяева смогут в этом матче обыграть соперника и перед последним туром возродить интригу в борьбе за место в Лиге Европы. Сделать ставку на победу «Вильярреала» можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.45 1.99 1.92 1.55 2.61
Фонбет 1.93 1.87
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 1.98 1.96
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:09
Победа команды Вильярреала и обе команды забьют в этом матче.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:52
Победа хозяев.
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