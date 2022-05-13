«Вильярреал» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2022)

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вчера, 21:21

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. Выбрать победителем «Сельту» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Реал» Сосьедад только в прошлом туре смог прервать неприятную серию без побед в чемпионате Испании. Команда занимает шестое место и набрала 49 баллов, опережая нынешнего соперника на три пункта. Предстоящий поединок очень важен для обеих команд, а хозяев устроит даже ничейный результат, который оставит всех на своих местах. В последнем туре «Реал» Сосьедад обыграл на своем поле «Кадис» (3:0), а ранее уступил «Леванте» (1:2).

«Вильярреал» из-за длительного выступления в Лиге Чемпионов, не смог стабильно выступать в чемпионате Испании и сейчас даже участие клуба в Лиге Европы следующего сезона под большим вопросом. Команда набрала 56 очков и идет только на седьмом месте, поэтому в предстоящей игре «желтую субмарину» устроит только победа. Два последних матча «Вильярреала» завершились разгромом «Райо Вальекано» (5:1) и ничьей с «Севильей» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»

«Реал» Сосьедад выиграл только четыре поединка из десяти последних

«Реал» Сосьедад не может выиграть у «Вильярреала» уже четыре встречи подряд

Прогноз

Обе команды нестабильно выступают в этом футбольном году в Ла Лиге, но мы предполагаем, что хозяева смогут в этом матче обыграть соперника и перед последним туром возродить интригу в борьбе за место в Лиге Европы. Сделать ставку на победу «Вильярреала» можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Фонбет.