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«Виртус Энтелла» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии B (15.03.2021)

вчера, 14:53

29-й тур второй по силе лиги Италии подарит нам аутсайдеров чемпионата, где «Энтелла» принимает «Кремонезе». Матч состоится 16 марта. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.79 2.13
Лига ставок 1.71 2.06

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям с коэффициентом 2.23 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Энтеллы» будет стоить 3.3, ничью можно поставить с коэффициентом 3.2. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.77.

Вероятность низового матча составляет 1.78 (ТМ 2,5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2,5) оценивается в 2.04.

Форма команд

«Энтелла» занимает последнее место в таблице Серии B и пытается набирать очки в каждом матче. Но за последнее время максимумом для команды становятся ничейные результаты. Коллектив отстает от 15-го места на 11 очков и может рассчитывать больше на борьбу за места в зоне вылета, которые дают право переходных матчей. В последних двух турах «Энтелла» сыграла вничью со СПАЛом и «Лечче» (оба матча 0:0).

«Кремонезе» находится на последней «ступеньке» таблицы, которая дает право остаться во второй по силе лиге Италии. Отрыв команды составляет пять очков, но коллективу следует продолжать набирать зачетные баллы, чтобы чувствовать себя более безопасно и не доводить ситуацию до нервного предела. В прошлом туре «Кремонезе» уверенно обыграл «Реджану» (3:0), а немного ранее минимально проиграл «Салернитане» в домашнем поединке (0:1).

Информация для ставок

  • «Энтелла» сыграла последние четыре матча с ничейным результатом
  • Четыре последних выездных матча «Кремонезе» закончились исходом «обе забьют»
  • Четыре из последних пяти личных встреч команд заканчивались тоталом меньше 2,5 мячей
  • «Энтелла» выиграла всего три матча из последних десяти домашних встреч

Прогноз

Хозяева часто играют вничью и пытаются стабильно набирать очки. Считаем, что «Кремонезе» будет непросто, и победу они вряд ли смогут увезти с собой. Рекомендуем сделать ставку Х1 на «Энтеллу» в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.63.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Козенца» — «Виченца».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.79 2.13
Лига ставок 1.71 2.06
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STVA 1
STVA 1
вчера в 15:15
гости не должны проиграть
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