«Витесс» — «Венло». Прогноз на матч Кубка Нидерландов (02.03.2021)

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01 марта 2021, 22:05

В полуфинале Кубка Нидерландов болельщики ожидают настоящую битву. «Витесс» ждет в гости «Венло». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, то можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Витесс». Поставить на победу этой команды можно с коэффициентом 1.48. Победа «Венло» оценивается в 6.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.59. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Витесс» находится на четвертом месте в таблице и продолжает бороться за бронзовые медали чемпионата. Кубок страны является наиболее коротким путем к Лиге Европы, и команда приложит все усилия, чтобы его выиграть. В четвертьфинале турнира «Витесс» оказался сильнее «Эксельсиора» (1:0).

«Венло» занимает 15 строчку в чемпионате и имеет 5 очков запаса перед зоной вылета. В последнем туре коллектив проиграл «Витессу» (1:4). В 1/4 Кубка Нидерландов «Венло» прошел «Неймеген».

Информация для ставок

«Венло» проиграл четыре матча подряд в чемпионате.

«Витесс» выиграл только два из последних семи матчей во всех турнирах.

«Венло» забивает «Витессу» на его поле в четырех последних матчах из пяти.

Прогноз

Нас ждет захватывающий поединок, где хозяева попробуют повторить свой успех. Рискнем предположить, что в этот раз «Витессу» не будет так просто. Считаем, что матч закончится ничейным результатом в основное время. Сделать такую ставку можно с коэффициентом 4.7 в букмекерской конторе Мелбет.

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