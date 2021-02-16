«Витория» — «Фаренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.02.2021)

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вчера, 23:47

«Витория» принимает на своем поле «Фаренсе». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура португальской Примейры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Витории» — коэффициент 1.96. Также можно обратить внимание на ставку на ничейный исход за 3.20. Еще одна привлекательная ставка — победа «Фаренсе» за 4.60, команда может удивить всех болельщиков.

Форма команд

«Витория» занимает шестую строчку в турнирной таблице португальского первенства и имеет в активе 31 балл. В этом сезоне клуб вряд ли сможет побороться за попадание в Лигу чемпионов, но шансы еще есть. Команда забила 22 гола и пропустил 17. В последнее время «Витория» показывает не самую лучшую игру.

«Фаренсе» находится на 15-й строчке в таблице, в активе у команды 16 пунктов. В нынешнем сезоне португальская команда забила 20 мячей и пропустила 27. «Фаренсе» десять раз проиграл в португальском первенстве, последние матчи показывают, что этот клуб не готов бороться за выживание, скорее всего, команда вылетит в низший дивизион по итогам этого сезона. В случае неожиданной победы над «Виторией» ситуация не сильно поменяется.

Информация для ставок

«Витория» выиграла всего два матча из последних пяти

«Фаренсе» выиграл один раз в гостях в этом сезоне

В гостевых матчах этого сезона «Фаренсе» пропустил 14 мячей

Прогноз

В этом поединке букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «первый гол будет забит „Виторией“» по коэффициенту 1.61. Также можно сделать ставку на гол в первом тайме по коэффициенту 1.41.