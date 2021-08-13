«Вольфсбург» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2021)

Увлекательный поединок двух интересных команд подарит нам первый тур чемпионата Германии, — «Вольфсбург» ждет в гости «Бохум». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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завтра, 16:30
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.58. Победа «Бохума» оценивается в 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.
Форма команд
«Вольфсбург» провел очень сильный прошлый сезон и теперь рассматривается как коллектив, готовый бороться за первую пятерку Бундеслиги. Команда провела очень много контрольных спаррингов в межсезонье, большинство из которых проиграла. Однако такие результаты могут мало сказать о форме команды. Куда важнее станет матч открытия очередного сезона чемпионата Германии. В прошлом матче «Вольфсбург» только в дополнительное время обыграл «Пройссен Мюнстер» в Кубке Германии (3:1), а немного ранее команда проиграла в товарищеском матче «Атлетико» (1:2).
«Бохум» спустя несколько лет все-таки смог вернуться в Бундеслигу, чему несказанно рады болельщики команды. Коллектив занял первое место в прошлом сезоне второго по силе чемпионата Германии и теперь готов продолжать борьбу с лучшими командами страны. «Бохум» провел множество товарищеских матчей, в последнем из которых проиграл «Утрехту» (0:2), а в Кубке Германии оказался сильнее «Вупперталлера» (2:1) в дополнительное время.
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних очных встреч клубов закончились исходом «обе забьют»
- «Вольфсбург» проиграл пять из шести последних матчей (учитывая товарищеские встречи)
- «Бохум» не знает поражений уже пять выездных поединков подряд
- «Вольфсбург» выиграл четыре из пяти домашних матчей с «Бохумом»
Прогноз
Исходя из статистики, «Вольфсбург» удачно играет с «Бохумом», особенно являясь хозяином встречи. Предполагаем, что и в этот раз хозяева окажутся сильнее. Сделать ставку на победу «Вольфсбурга» можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мелбет.
Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Айнтрахта» в матче с «Боруссией» Дортмунд.