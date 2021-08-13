«Вольфсбург» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2021)

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сегодня, 00:08

Увлекательный поединок двух интересных команд подарит нам первый тур чемпионата Германии, — «Вольфсбург» ждет в гости «Бохум». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.58. Победа «Бохума» оценивается в 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Вольфсбург» провел очень сильный прошлый сезон и теперь рассматривается как коллектив, готовый бороться за первую пятерку Бундеслиги. Команда провела очень много контрольных спаррингов в межсезонье, большинство из которых проиграла. Однако такие результаты могут мало сказать о форме команды. Куда важнее станет матч открытия очередного сезона чемпионата Германии. В прошлом матче «Вольфсбург» только в дополнительное время обыграл «Пройссен Мюнстер» в Кубке Германии (3:1), а немного ранее команда проиграла в товарищеском матче «Атлетико» (1:2).

«Бохум» спустя несколько лет все-таки смог вернуться в Бундеслигу, чему несказанно рады болельщики команды. Коллектив занял первое место в прошлом сезоне второго по силе чемпионата Германии и теперь готов продолжать борьбу с лучшими командами страны. «Бохум» провел множество товарищеских матчей, в последнем из которых проиграл «Утрехту» (0:2), а в Кубке Германии оказался сильнее «Вупперталлера» (2:1) в дополнительное время.

Информация для ставок

Четыре из пяти последних очных встреч клубов закончились исходом «обе забьют»

«Вольфсбург» проиграл пять из шести последних матчей (учитывая товарищеские встречи)

«Бохум» не знает поражений уже пять выездных поединков подряд

«Вольфсбург» выиграл четыре из пяти домашних матчей с «Бохумом»

Прогноз

Исходя из статистики, «Вольфсбург» удачно играет с «Бохумом», особенно являясь хозяином встречи. Предполагаем, что и в этот раз хозяева окажутся сильнее. Сделать ставку на победу «Вольфсбурга» можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Айнтрахта» в матче с «Боруссией» Дортмунд.