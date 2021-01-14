«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.01.2021)

«Вольфсбург» и РБ «Лейпциг» сойдутся в очном противостоянии в рамках 16-го тура Бундеслиги. Проанализировав ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на этот матч.
|
2 : 2
завершен
16 января 2021, 17:30
суббота
Ставки букмекеров
Линия букмекеров неоднозначно намекает на успех гостей. Так, компания Бетсити предлагает поставить на победу «Лейпцига» по котировке 2.14. Шансы «Вольфсбурга» взять три очка оцениваются в 3.64, ничья идет за 3.62.
На результативность матча БК предложила такие ставки: тотал меньше 2,5 голов – 2.10, больше – 1.86.
Форма команд
Из-за последних неудач «Вольфсбург» опустился на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. В пяти прошлых турах, помимо двух побед, «волки» проиграли «Баварии» (1:2) и «Боруссии» Дортмунд (0:2), а в последнем матче против «Униона» довольствовались ничейным исходом (2:2). В разрезе домашних игр «Вольфсбург» идет на третьем месте в лиге – пять побед и две ничьи, при шести пропущенных голах.
РБ «Лейпциг» 9 января уступил на своем поле дортмундской «Боруссии», показав провальную игру в защите (1:3). Эта неудача оставила «быков» на втором месте, команда упустила возможность обойти «Баварию». В семи выездных поединках Бундеслиги подопечные Юлина Нагельсманна проиграли только раз, одержав три победы и три раза сыграв вничью, демонстрируя прагматичную игру в атаке с девятью забитыми мячами.
Информация для ставок
- «Лейпциг» не проигрывал сопернику с 2011 года – три победы и две ничьи
- «Вольфсбург» выиграл четыре последних матча на своем поле
- У «Лейпцига» три победы кряду в выездных матчах всех турниров
Прогноз
«Вольфсбург» в этом сезоне очень хорошо выступает дома. «Волки» стабильно берут очки на своем поле, а последние неудачи обязуют команду выкладываться по максимуму в противостоянии с одним из лидеров.
«Лейпциг» провалил последний матч в чемпионате, и в гостях «быки» особой результативностью не отличаются.
Предлагаем взять ставку на то, что «Вольфсбург» не проиграет, с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе Бетсити.