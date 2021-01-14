«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.01.2021)

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14 января 2021, 06:20

«Вольфсбург» и РБ «Лейпциг» сойдутся в очном противостоянии в рамках 16-го тура Бундеслиги. Проанализировав ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Линия букмекеров неоднозначно намекает на успех гостей. Так, компания Бетсити предлагает поставить на победу «Лейпцига» по котировке 2.14. Шансы «Вольфсбурга» взять три очка оцениваются в 3.64, ничья идет за 3.62.

На результативность матча БК предложила такие ставки: тотал меньше 2,5 голов – 2.10, больше – 1.86.

Форма команд

Из-за последних неудач «Вольфсбург» опустился на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. В пяти прошлых турах, помимо двух побед, «волки» проиграли «Баварии» (1:2) и «Боруссии» Дортмунд (0:2), а в последнем матче против «Униона» довольствовались ничейным исходом (2:2). В разрезе домашних игр «Вольфсбург» идет на третьем месте в лиге – пять побед и две ничьи, при шести пропущенных голах.

РБ «Лейпциг» 9 января уступил на своем поле дортмундской «Боруссии», показав провальную игру в защите (1:3). Эта неудача оставила «быков» на втором месте, команда упустила возможность обойти «Баварию». В семи выездных поединках Бундеслиги подопечные Юлина Нагельсманна проиграли только раз, одержав три победы и три раза сыграв вничью, демонстрируя прагматичную игру в атаке с девятью забитыми мячами.

Информация для ставок

«Лейпциг» не проигрывал сопернику с 2011 года – три победы и две ничьи

«Вольфсбург» выиграл четыре последних матча на своем поле

У «Лейпцига» три победы кряду в выездных матчах всех турниров

Прогноз

«Вольфсбург» в этом сезоне очень хорошо выступает дома. «Волки» стабильно берут очки на своем поле, а последние неудачи обязуют команду выкладываться по максимуму в противостоянии с одним из лидеров.

«Лейпциг» провалил последний матч в чемпионате, и в гостях «быки» особой результативностью не отличаются.

Предлагаем взять ставку на то, что «Вольфсбург» не проиграет, с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе Бетсити.