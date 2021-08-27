«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (29.08.2021)

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вчера, 21:30

Увлекательный поединок двух команд, из первой пятерки прошлого сезона Бундеслиги подарит нам третий тур чемпионата Германии, где «Вольфсбург» ждет в гости «РБ Лейпциг». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Поставить на их победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Вольфсбурга» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.07. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Вольфсбург» в двух первых стартовых турах одержал победы, что является лучшим результатом в чемпионате. Команда находится в хороших физических кондициях и совсем скоро начнет выступление в групповом турнире Лиги Чемпионов. Команда смогла сохранить своих лидеров и в матче с одним из фаворитов Бундеслиги постарается сыграть первым номером. Последние два поединка «Вольфсбург» выиграл у «Герты» (2:1) и «Бохума» (1:0).

«РБ Лейпциг» неожиданно проиграл в первом туре чемпионата, но уже через неделю реабилитировался и в итоге имеет три очка на старте сезона. Команда оправляется после потери главного тренера и ведущего центрального защитника, однако еще одной проблемой является большое количество травмированных игроков. В прошлом матче «РБ Лейпциг» уверенно обыграл «Боруссию» М (4:0), а ранее уступил на выезде «Майнцу» (0:1).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл только три матча из десяти последних (включая товарищеские поединки)

Четыре из шести последних матчей «Вольфсбурга» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних поединков между командами завершились ничейным результатом

«Вольфсбург» выиграл только одну игру из последних шести встреч с «РБ Лейпциг» на своем поле

Прогноз

Исходя из статистики, команды в личных встречах довольно часто играют вничью. Предполагаем, что и в этом матче команды не смогут определить победителя в результативном матче. Рекомендуем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.55. Обе команды имеют хороший атакующий потенциал, поэтому альтернативным вариантом послужит ставка на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.81.

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