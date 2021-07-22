«Вождовац» — «Пролетер Нови Сад». Прогноз на матч чемпионата Сербии (23.07.2021)

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вчера, 23:15

В стартовавшем чемпионате Сербии нас ожидает матч, в котором встретятся «Вождовац» и «Пролетер». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1. В случае победы «Пролетера» зайдет коэффициент 3.26. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.27 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Вождовац» в первом туре национального чемпионата на выезде играл с «Чукарички Станком» и не смог зацепиться за очки, проиграв 1:2. Команда забила первой, но не смогла удержать преимущество, существенно в ход игры вмешалось и удаление игрока «Вождоваца». В первой домашней игре сезона команда желает зацепиться за очки и порадовать своих болельщиков.

«Пролетер» первую игру проводил дома против вице-чемпиона страны «Партизана». Абсолютно ничего противопоставить более сильному сопернику команда не смогла и без шансов сгорела 0:4. Исправлять положение придется уже в этом туре, где коллектив ожидает менее серьезный соперник.

Информация для ставок

«Вождовац» не может победить в трех поединках подряд

Безвыигрышная серия «Пролетера» составляет четыре матча кряду

«Вождовац» пропускает в четырех играх кряду, «Пролетер» — в шести

Последние две очных встречи завершились вничью (1:1)

Прогноз

Обе команды надеются на положительный результат в этом поединке и будут стараться проявиться себя на футбольном поле, поразив ворота друг друга. Возможно, победитель встречи определен не будет, поэтому можно рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Локомотива» в матче с «Берое».