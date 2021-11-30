«Вулверхэмптон» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (01.12.2021)

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вчера, 08:48

1 декабря 2021 года «Вулверхэмптона» сыграет против «Бернли». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Вулверхэмптон». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Бернли» в 4.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Вулверхэмптона» 20 баллов. Команда расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — шесть побед, две ничьих и пять поражений. «Волки» забили 12 голов и пропустили 12 мячей. В последних матчах «Вулвз» показывают неплохой уровень игры, за последние три поединка они сыграли вничью с «Норвичем», выиграли у «Вест Хэма» и уступили «Кристал Пэласу».

«Бернли» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого английского клуба — девять баллов. Команда выиграла один поединок, шесть раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у «Бернли» 14 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах англичане сыграли вничью с «Кристал Пэлас», а также отобрали очки у «Челси» и победили «Брентфорд».

Информация для ставок

● «Бернли» не проигрывает три матча подряд

● «Вулверхэмптон» проиграл один матч из последних пяти

● У «Бернли» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре рекомендуется сделать ставку на то, что обе команды забьют и «Вулверхэмптон» не проиграет по коэффициенту 2.35. Хозяева поля отлично смотрятся в последних матчах.