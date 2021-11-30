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«Вулверхэмптон» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (01.12.2021)

вчера, 08:48

1 декабря 2021 года «Вулверхэмптона» сыграет против «Бернли». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.494.44
Фонбет 1.95 3.45 4.05
Мелбет 1.99 3.48 4.44
1XBET 1.99 3.48 4.44

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Вулверхэмптон». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Бернли» в 4.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Вулверхэмптона» 20 баллов. Команда расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — шесть побед, две ничьих и пять поражений. «Волки» забили 12 голов и пропустили 12 мячей. В последних матчах «Вулвз» показывают неплохой уровень игры, за последние три поединка они сыграли вничью с «Норвичем», выиграли у «Вест Хэма» и уступили «Кристал Пэласу».

«Бернли» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого английского клуба — девять баллов. Команда выиграла один поединок, шесть раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у «Бернли» 14 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах англичане сыграли вничью с «Кристал Пэлас», а также отобрали очки у «Челси» и победили «Брентфорд».

Информация для ставок

● «Бернли» не проигрывает три матча подряд
● «Вулверхэмптон» проиграл один матч из последних пяти
● У «Бернли» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре рекомендуется сделать ставку на то, что обе команды забьют и «Вулверхэмптон» не проиграет по коэффициенту 2.35. Хозяева поля отлично смотрятся в последних матчах.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.63 1.75 2.18 1.39 3.17
Мелбет 1.78 2.21
1XBET 1.78 2.21
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Все комментарии
b9s6rbkjy8wh
b9s6rbkjy8wh
вчера в 14:01
Футбольный клуб «Вулверхэмптон» одержит победу.
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