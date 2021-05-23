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«Вюрцбургер Кикерс» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.05.2021)

сегодня, 00:12

34-й тур второй по силе лиги Германии подарит нам противостояние аутсайдера и середняка турнирной таблицы, — «Вюрцбургер Кикерс» примет «Падерборн». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.754.351.83
Лига Ставок 3.65 4.20 1.81
Мелбет 3.62 4.54 1.82
1XBET 3.62 4.54 1.82
BetBoom 3.65 4.00 1.82

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Вюрцбургер Кикерс» будет стоить 3.5, ничью можно поставить по коэффициенту 4.34. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.36.

Вероятность низового матча составляет 2 (ТМ 3,5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 3,5) оценивается в 1.78.

Форма команд

«Падерборн» заканчивает сезон в середине турнирной таблицы, проведя достаточно ровный сезон, до вершин турнирной таблицы он добраться не смог. В последних пяти матчах коллектив набрал восемь очков, что является средним результатом. Последние два матча «Падерборна» закончились поражением от «Гройтер Фюрт» (2:4) и выездной победой над «Эрцгебирге» (8:3).

«Вюрцбургер Кикерс» уже давно не имеет шансов подняться с последнего места турнирной таблицы, поэтому команда лишена мотивации в оставшихся матчах. Коллектив изредка берет очки и не радует своих болельщиков и руководство стабильной игрой. Главной задачей в нынешнем поединке становится достойная игра без большого количества результативных ошибок. В прошлой игре «Вюрцбургер Кикерс» обыграл на выезде «Айнтрахт» Б (2:1), а туром ранее на своем поле уступил «Оснабрюку» (1:3).

Информация для ставок

  • «Падерборн» проиграл три матча из десяти последних, а «Вюрцбургер Кикерс» уступил пять раз
  • «Вюрцбургер Кикерс» забивает на своем поле семь матчей подряд
  • Матч первого круга между командами закончился победой «Падерборна» (1:0)
  • Четыре из шести выездных матчей «Падерборна» закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

Хозяева данного поединка не показывают стабильный футбол, в матче с «Падерборном» они будут иметь много проблем. Предполагаем, что гости окажутся сильнее в этой встрече. Сделать ставку на победу «Падерборна» можно по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ланс» — «Монако».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.05 1.25
Мелбет 3.78 1.25
1XBET 3.78 1.25
BetBoom 7.80 1.06 3.60 1.25 2.95 1.36
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