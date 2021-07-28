Южная Африка – Мексика. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

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сегодня, 00:18

28 июля на Олимпийских играх пройдет матч заключительного тура групповой стадии, в котором сыграют Южная Африка и Мексика. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры статус очевидного фаворита отдают Мексике. Поставить на победу номинальных гостей БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.41. Победа Южной Африки расценивается, как сенсация – котировка 9.50, а на ничью можно поставить с отметкой 4.75.

Аналитики букмекерской компании также считают, что матч получится результативным. Заключить пари на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.71, ТМ(2,5) – 2.26.

Форма команд

Сборная Южной Африки не смогла набрать очки в двух матчах группы A. В первом туре ЮАР с минимальным счетом уступил Японии (0:1), пропустив единственный гол в середине второго тайма.

Затем футболисты Южной Африки смогли навязать борьбу Франции, но два пропущенных гола в концовке встречи лишили команду очков (3:4). В случае победы в предстоящей игре южноафриканцы обойдут Мексику по дополнительным показателям.

Мексика идет второй в квартете A, опережая Францию за счет победы в очной встрече (4:1). Стартовый успех мексиканцы развить не смогли, поскольку во втором туре сборная уступила Японии со счетом 1:2.

Информация для ставок

Южная Африка не побеждала в 6 прошлых матчах на Олимпийских играх – 4 поражения и 2 ничьих

Мексика не проигрывала в 3 из 5 предыдущих поединков на Олимпиадах

В 4 из 5 последних матчей Южной Африки на Олимпиадах сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Мексиканская сборная заметно превосходит в классе ЮАР , что подтверждают котировки букмекеров на предстоящий поединок. Чтобы гарантировать себе выход в раунд плей-офф, номинальным гостям нужно взять три очка и не оглядываться на параллельный матч прямых конкурентов. Предлагаем ставку на фору Мексики (-1) гол по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.

Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче Саудовская Аравия – Бразилия по приятному коэффициенту.