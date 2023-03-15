«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Унион». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023)

1678901655

вчера, 20:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Унион». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Юнион Сент-Жиллуаз» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» очень удивил многих поклонников европейского футбола, забив на выезде бывшему лидеру Бундеслиги три мяча. Единственное, что бельгийский клуб пропустил ровно столько же и теперь противостояние переносится на его поле. В чемпионате Бельгии коллектив занимает второе место с 62 баллами и благодаря победе над «Генком» (2:0) отстает от него всего на пять пунктов.

Результаты «Унион» Берлин в чемпионате Германии ожидаемо пошли на спад. На данный момент коллектив идет на четвертом месте с 45 баллами и отстает от лидера уже на семь очков. В Лиге Европы после сверхрезультативного матча на своем поле, гостям необходимо сыграть более хладнокровно в Бельгии и пробиться в желаемый четвертьфинал. В прошлом туре Бундеслиги «Унион» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились исходом «обе забьют»

«Унион» не может выиграть уже три выездных матча подряд

Бельгийский клуб выиграл девять из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах

Прогноз

«Юнион Сент-Жиллуаз» очень мощно играет на своем стадионе и крайне мотивирован на выход в четвертьфинал, что станет большим успехом для клуба. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.