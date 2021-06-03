«Юссуфия Беррешид» — «Видад Касабланка». Прогноз на матч чемпионата Марокко (03.06.2021)

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сегодня, 06:06

«Юссуфия Беррешид» и «Видад Касабланка» сыграют в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Марокко. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Видад» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6. Победа «Юссуфии» оценивается в 5.8. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.5.

Форма команд

«Юссуфия» расположилась на предпоследней строчке в турнирной таблице с 19 баллами. Команда выиграла 3 поединка, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 6 матчах. На счету клуба 11 забитых и 18 пропущенных мячей. «Юссуфия» находится в ужасной форме и с большим трудом набирает очки.

«Видад» находится на второй строчке в турнирной таблице с 38 очками в активе. «Видад» выиграл 11 поединков, 5 раз сыграл вничью и проиграл в 2 матчах. В этом сезоне команда забила 31 мяч и пропустила 13 голов. «Видад» показывает хорошие результаты, чередуя ничьи с победами.

Информация для ставок

«Видад» забил девять голов в пяти последних матчах

У «Видада» девять игр кряду без поражений во всех турнирах

«Юссуфия» не может победить 6 матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал голов «Видада» больше двух по коэффициенту 3.05. Также можно поставить на то, что только «Видад» забьет в этом матче, по коэффициенту 2.45.

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