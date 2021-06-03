«Юссуфия Беррешид» — «Видад Касабланка». Прогноз на матч чемпионата Марокко (03.06.2021)

«Юссуфия Беррешид» и «Видад Касабланка» сыграют в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Марокко. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.
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сегодня, 23:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Видад» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6. Победа «Юссуфии» оценивается в 5.8. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.5.
Форма команд
«Юссуфия» расположилась на предпоследней строчке в турнирной таблице с 19 баллами. Команда выиграла 3 поединка, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 6 матчах. На счету клуба 11 забитых и 18 пропущенных мячей. «Юссуфия» находится в ужасной форме и с большим трудом набирает очки.
«Видад» находится на второй строчке в турнирной таблице с 38 очками в активе. «Видад» выиграл 11 поединков, 5 раз сыграл вничью и проиграл в 2 матчах. В этом сезоне команда забила 31 мяч и пропустила 13 голов. «Видад» показывает хорошие результаты, чередуя ничьи с победами.
Информация для ставок
- «Видад» забил девять голов в пяти последних матчах
- У «Видада» девять игр кряду без поражений во всех турнирах
- «Юссуфия» не может победить 6 матчей кряду
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — тотал голов «Видада» больше двух по коэффициенту 3.05. Также можно поставить на то, что только «Видад» забьет в этом матче, по коэффициенту 2.45.
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