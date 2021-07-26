Южная Корея – Гондурас. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

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вчера, 20:05

В рамках третьего тура групповой стадии Олимпийских игр пройдет матч между Южной Кореей и Гондурасом. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 28 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в предстоящей встрече аналитики букмекерской конторы Мелбет считают Южную Корею. Ставки на победу номинальных хозяев матча принимаются по коэффициенту 1.67. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 4.10, а победа Гондураса можно взять по коэффициенту 5.45.

Шансы на результативность грядущего противостояния аналитики оцениваются практически равно. Исход ТБ (2,5) голов идет по коэффициенту 1.98, ТМ (2,5) – 1.92.

Форма команд

Южная Корея владеет условным статусом лидера группы B. На счету команды три очка, которые она организовала в матче против Румынии (4:0). В стартовом туре квартета корейцы с минимальным счетом уступили Новой Зеландии (0:1), но плюсовая разница забитых и пропущенных голов дает возможность сборной занимать первую строчку.

У Гондураса тоже три очка в копилке. Свои зачетные пункты сборная заработала в противостоянии с Новой Зеландией, которая была повержена со счетом 3:2. В стартовом туре группы гондурасцы с минимальным счетом уступили Румынии (0:1).

Отметим, что команды встречались на Олимпиадах 2008 и 2016 годов. В дебютном противостоянии сильней была Южная Корея (1:0), а в 2016 году реванш с аналогичным счетом взял Гондурас.

Информация для ставок

В 2 очных встречах команд на Олимпиадах прошла ставка ТМ (2,5)

Гондурас проигрывал в 3 из 4 прошлых матчей на Олимпийских играх

В 3 из 4 прошлых матчей Южной Кореи на турнире выиграла ставка ТМ (2,5)

Прогноз

Турнирное положение в группе обязует обе команды играть на результат в предстоящем матче. Поражение может оставить Южную Корею и Гондурас за бортом поединков плей-офф. В такой ситуации соперники наверняка сыграют с оглядкой на оборону собственных ворот. Предлагаем ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали неплохой коэффициент на исход матча с участием известной бразильской команды.