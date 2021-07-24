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«Зандхаузен» — «Фортуна». Прогноз на матч второй Бундеслиги (25.07.2021)

вчера, 22:55

Первый тур второй по силе лиги Германии подарит нам противостояние крепких команд, которые готовы побороться за очки с любым соперником. «Зандхаузен» принимает на своем поле «Фортуну» из Дюссельдорфа. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.293.442.31
Лига Ставок 3.20 3.35 2.22
Мелбет 3.36 3.20 2.28
BetBoom 3.30 3.30 2.30

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдает гостям по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Зандхаузена» будет стоить 3.3, а ничейный исход можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.64.
Вероятность низового матча составляет коэффициент 2 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.81.

Форма команд

От «Фортуны» болельщики и руководство ожидали более хорошего результата, чем команда показала в прошлом сезоне. Пятое место в таблице и обидные потери очков во многих матчах не позволили клубу из Дюссельдорфа пробиться в Бундеслигу. Последние два товарищеских матча «Фортуна» провела с «Оуд-Хеверли» (3:0) и ФК АЕЛ (2:2).

«Зандхаузен» был близок к тому, чтобы покинуть второй по силе чемпионат Германии, однако смог сохранить свое место к большой радости болельщиков и руководства. Команда в этом футбольном году настроена на более успешные результаты, а для этого требуется набирать очки в большинстве матчей. В прошлой товарищеской игре «Зандхаузен» проиграл «Айнтрахту» Ф (0:1), а немного ранее уступил и «Тиролю» (1:3).

Информация для ставок

• «Зандхаузен» выиграл четыре игры из последних десяти матчей, а «Фортуна» одержала пять побед (включая товарищеские матчи)
• Девять последних матчей «Фортуны» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• Семь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Фортуна» серьезно настроена на борьбу за повышение в классе, поэтому команда не захочет терять очки уже в первом туре. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Уфы» в матче РПЛ с ЦСКА.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.41 1.99 1.90 1.59 2.47
Лига Ставок 1.97 1.78 1.57 2.30
Мелбет 1.81 2.07
BetBoom 2.60 1.52 1.82 2.03 1.44 2.85
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:03
Гости не проиграют
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