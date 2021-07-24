«Зандхаузен» — «Фортуна». Прогноз на матч второй Бундеслиги (25.07.2021)

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вчера, 22:55

Первый тур второй по силе лиги Германии подарит нам противостояние крепких команд, которые готовы побороться за очки с любым соперником. «Зандхаузен» принимает на своем поле «Фортуну» из Дюссельдорфа. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдает гостям по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Зандхаузена» будет стоить 3.3, а ничейный исход можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.64.

Вероятность низового матча составляет коэффициент 2 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.81.

Форма команд

От «Фортуны» болельщики и руководство ожидали более хорошего результата, чем команда показала в прошлом сезоне. Пятое место в таблице и обидные потери очков во многих матчах не позволили клубу из Дюссельдорфа пробиться в Бундеслигу. Последние два товарищеских матча «Фортуна» провела с «Оуд-Хеверли» (3:0) и ФК АЕЛ (2:2).

«Зандхаузен» был близок к тому, чтобы покинуть второй по силе чемпионат Германии, однако смог сохранить свое место к большой радости болельщиков и руководства. Команда в этом футбольном году настроена на более успешные результаты, а для этого требуется набирать очки в большинстве матчей. В прошлой товарищеской игре «Зандхаузен» проиграл «Айнтрахту» Ф (0:1), а немного ранее уступил и «Тиролю» (1:3).

Информация для ставок

• «Зандхаузен» выиграл четыре игры из последних десяти матчей, а «Фортуна» одержала пять побед (включая товарищеские матчи)

• Девять последних матчей «Фортуны» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• Семь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Фортуна» серьезно настроена на борьбу за повышение в классе, поэтому команда не захочет терять очки уже в первом туре. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.