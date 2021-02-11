«Зандхаузен» — «Карлсруэ». Прогноз на матч второй Бундеслиги (13.02.2021)

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вчера, 23:33

Интересную встречу одного из лидеров чемпионата и аутсайдера подарит нам 21 тур Бундеслиги 2. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данную встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Карслруэ» составляет 2.2. Поставить на «Зандхаузен» можно за 3.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.4.

Форма команд

«Карслруэ» находится в группе лидирующих команд второй Бундеслиги и расположился на пятом месте. Команда давно не проигрывала, а отставание от лидера составляет восемь очков. Если команда продолжит приятную серию без поражений, то будет иметь определенные шансы на повышение в классе.

«Зандхаузен» уже находится в зоне вылета и отстает от своих соперников на 4 пункта. В последних двух турах команда смогла набрать 3 очка, но этого мало, чтобы покинуть 16 место в таблице.

Информация для ставок

«Карслруэ» не проигрывает уже семь матчей.

«Карлсруэ» выиграл три последних личных встречи у «Зандхаузена».

«Зандхаузен» не проигрывает уже три домашних матча.

Прогноз

«Карслруэ» ведет серьезную борьбу с лидерами второй Бундеслиги за право играть в главном чемпионате страны. Рекомендуем брать победу гостей с коэффициентом 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.

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