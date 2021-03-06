«Заря» — «Львов». Прогноз на матч чемпионата Украины (07.03.2021)

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06 марта 2021, 06:47

В 17-м туре УПЛ «Львов» сыграет на выезде с «Зарёй». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Зарю» явным фаворитом встречи, сделать ставку на победу хозяев можно с коэффициентом 1.33. Ставка на победу «Львова» представлена коэффициентом 11. Ничейный исход котируется в 4.6.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 2.08 на тотал больше 3 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 3 – за 1.74. Поставить на исход «обе забьют» можно с коэффициентом 1.86.

Форма команд

«Заря» проводит отличный отрезок чемпионата и вышла на третье место в таблице. В прошлом туре УПЛ команде удалось одолеть «Шахтёр», забив гол на пятой добавленной минуте, играя в меньшинстве. Эта победа должна придать дополнительный толчок коллективу. До этого «Заря» обыграла «Мариуполь» (1:0) и «Десну» (2:1).

«Львов» обитает внизу турнирной таблицы, в активе команды всего 12 очков. Команда редко выигрывает и пытается набирать баллы за счет частых ничьих. Если тренерский штаб не внесет никаких изменений, которые смогут улучшить результаты коллектива, то команда может покинуть УПЛ по завершении сезона. В прошлых двух турах чемпионата «Львов» проиграл «Динамо» (1:4) и «Колосу» (0:2).

Информация для ставок

«Львов» выиграл один из последних шести матчей в чемпионате Украины

«Заря» выиграла семь матчей в УПЛ подряд

подряд В последних четырех матчах между командами сыграла ставка «обе не забьют»

«Львов» не проигрывает уже три официальных поединка на выезде

Прогноз

«Заря» пребывает в отличной форме и показывает очень качественный футбол. Команда не уступает лидерам чемпионата, и матч с аутсайдером не должен стать для команды серьёзным испытанием. Сделать ставку на победу «Зари» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.05.