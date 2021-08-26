«Заря» — «Рапид». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

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сегодня, 10:00

В ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы встретятся луганская «Заря» и венский «Рапид». Предлагаем прогнозы на поединок и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры с фаворитом определиться так и не смогли. На победу «Зари» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.35. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.57, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.81.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62. Букмекеры также дают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Зарю» в первом поединке подвела реализация. Команда создала огромное количество опасных моментов, но не смогла забить даже один гол. В защите наблюдался дисбаланс, который привел к детским ошибкам и итоговому поражению (0:3). Исправить ситуацию все еще можно, но сделать это будет крайне сложно.

«Рапид» грамотно провел домашний поединок. Коллектив выжидал ошибки соперника и старался максимально их использовать, реализуя в забитые мячи. Счет (3:0) позволяет команде довольно комфортно чувствовать себя перед ответным поединком. Несколькими днями ранее также был обыгран «Рид» в рамках австрийского чемпионата (3:0).

Информация для ставок

«Рапид» выиграл четыре из шести последних поединков

«Заря» в крайних четырех матчах одержала одну победу при двух поражениях и одной ничьи

Шесть последних встреч с участием «Рапида» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Пропускная серия «Зари» составляет шесть игр

Прогноз

Результат первой встрече не оставляет выбора хозяевам поля. Луганчанам необходимо с первых минут встречи идти вперед в надежде забить быстрый гол и перевернуть ход двухматчевого противостояния. Верим, что «Заря» на своем поле сможет победить. Ставку на этот исход можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35.

Напомним, что букмекеры сделали свой прогноз и на другой матч квалификации Лиги Европы.