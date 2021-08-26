ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига Европы 2021/2022

«Заря» — «Рапид». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

сегодня, 10:00

В ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы встретятся луганская «Заря» и венский «Рапид». Предлагаем прогнозы на поединок и обзор ставок букмекеров.

Лига Европы 2021/2022
Заря
Рапид
- : -
сегодня, 19:30
0 - 3
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.373.742.78
Мелбет 2.56 3.74 2.50
1XBET 2.56 3.74 2.50

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры с фаворитом определиться так и не смогли. На победу «Зари» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.35. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.57, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.81.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62. Букмекеры также дают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Зарю» в первом поединке подвела реализация. Команда создала огромное количество опасных моментов, но не смогла забить даже один гол. В защите наблюдался дисбаланс, который привел к детским ошибкам и итоговому поражению (0:3). Исправить ситуацию все еще можно, но сделать это будет крайне сложно.

«Рапид» грамотно провел домашний поединок. Коллектив выжидал ошибки соперника и старался максимально их использовать, реализуя в забитые мячи. Счет (3:0) позволяет команде довольно комфортно чувствовать себя перед ответным поединком. Несколькими днями ранее также был обыгран «Рид» в рамках австрийского чемпионата (3:0).

Информация для ставок

  • «Рапид» выиграл четыре из шести последних поединков
  • «Заря» в крайних четырех матчах одержала одну победу при двух поражениях и одной ничьи
  • Шесть последних встреч с участием «Рапида» завершились результатом ТБ 2.5
  • Пропускная серия «Зари» составляет шесть игр

Прогноз

Результат первой встрече не оставляет выбора хозяевам поля. Луганчанам необходимо с первых минут встречи идти вперед в надежде забить быстрый гол и перевернуть ход двухматчевого противостояния. Верим, что «Заря» на своем поле сможет победить. Ставку на этот исход можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35.

Напомним, что букмекеры сделали свой прогноз и на другой матч квалификации Лиги Европы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.65 1.75 2.01
Мелбет 2.45 1.60
1XBET 2.45 1.60
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
Сегодня, 10:13Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии23
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Все комментарии
7mtnquh4nqym
7mtnquh4nqym
сегодня в 12:12
Футбольный клуб Заря (Луганск) одержит победу.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:03
Думаю ОЗ пройдет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100