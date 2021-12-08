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«Зенит» — «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2021)

сегодня, 14:01

В заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов «Зенит» принимает дома «Челси». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.704.381.53
Мелбет 7.20 4.58 1.52
BetBoom 7.39 4.29 1.50

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Челси», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. Рискнуть на триумф хозяев можно по коэффициенту 6.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.11.

Форма команд

«Зенит» гарантировал себе третье место в группе и результат предстоящего матча не сможет повлиять на расположение команды. Тем не менее приезд победителя ЛЧ в Санкт-Петербург вызовет большой резонанс среди болельщиков. В чемпионате России коллектив идет на первом месте, набрал 37 очков и опережает ближайшего конкурента на два балла. Два последних матча Лиги чемпионов с участием «Зенита» завершились ничейным результатом с «Мальме» (1:1) и поражением от «Ювентуса» (2:4).

«Челси» на выходных уступил первое место в АПЛ и теперь находится в позиции догоняющего. В Лиге чемпионов команда благодаря победе над «Ювентусом» (4:0) смогла создать для себя отличный шанс на первое место в группе, но для этого необходимо побеждать в предстоящем поединке. Перед матчем с «Ювентусом» «Челси» минимально обыграл на выезде «Мальме» (1:0).

Информация для ставок

  • «Челси» проиграл один поединок из десяти последних во всех турнирах, а «Зенит» уступил в трех матчах

  • «Челси» забивал в девяти из десяти выездных матчей во всех турнирах

  • Четыре из пяти последних матчей «Челси» завершились тоталом больше 2.5 мячей

  • «Зенит» проиграл три матча из последних двадцати на своем стадионе

Прогноз

Для «Челси» предстоящий матч достаточно важен, ведь в случае победы команда может потенциально получить более слабого соперника в плей-офф, заняв первое место в группе. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.27 1.36 1.65 2.34
Мелбет 2.16 1.81
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Все комментарии
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сегодня в 14:02
Футбольный клуб Челси (Лондон) выиграет матч.
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