«Зенит» — «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2021)

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сегодня, 14:01

В заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов «Зенит» принимает дома «Челси». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Челси», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. Рискнуть на триумф хозяев можно по коэффициенту 6.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.11.

Форма команд

«Зенит» гарантировал себе третье место в группе и результат предстоящего матча не сможет повлиять на расположение команды. Тем не менее приезд победителя ЛЧ в Санкт-Петербург вызовет большой резонанс среди болельщиков. В чемпионате России коллектив идет на первом месте, набрал 37 очков и опережает ближайшего конкурента на два балла. Два последних матча Лиги чемпионов с участием «Зенита» завершились ничейным результатом с «Мальме» (1:1) и поражением от «Ювентуса» (2:4).

«Челси» на выходных уступил первое место в АПЛ и теперь находится в позиции догоняющего. В Лиге чемпионов команда благодаря победе над «Ювентусом» (4:0) смогла создать для себя отличный шанс на первое место в группе, но для этого необходимо побеждать в предстоящем поединке. Перед матчем с «Ювентусом» «Челси» минимально обыграл на выезде «Мальме» (1:0).

Информация для ставок

«Челси» проиграл один поединок из десяти последних во всех турнирах, а «Зенит» уступил в трех матчах

«Челси» забивал в девяти из десяти выездных матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Челси» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Зенит» проиграл три матча из последних двадцати на своем стадионе

Прогноз

Для «Челси» предстоящий матч достаточно важен, ведь в случае победы команда может потенциально получить более слабого соперника в плей-офф, заняв первое место в группе. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.