«Зенит» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (16.12.2020)

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сегодня, 00:24

«Зенит» попробует укрепить свое лидерство в противостоянии со «Спартаком», который провалил свой последний поединок. Каковы предпосылки к успеху хозяев поля?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Зенит» фаворитом матча с котировкой на их победу 1,69. Ничья котируется на отметке 4,50, а победу гостей можно сыграть за 5,30.

Тотал в этом поединке представлен в виде 2,5 голов. Больше можно сыграть за 1,78, а меньше за 2,27.

Форма команд

«Зенит», несмотря на провальную игру в Лиге Чемпионов в чемпионате действует весьма неплохо. В прошлом туре удалось уверенно разобраться с московским «Динамо» (3:1). Из-за проигрыша «Спартака» в Сочи питерцам удалось укрепиться на первом месте. Теперь задача подопечных Сергея Семака – обыграть «красно-белых» и почувствовать себя комфортно в роли лидера.

«Спартак» по всем статьям провалился в игре с «Сочи» (0:1). Ничего не получалось в атаке, было много потерь и практически ни одного шанса, чтобы спасти ничью. Сейчас права на ошибку уже не осталось, иначе отрыв от первого места увеличится до шести очков. На текущий момент команда находится на втором месте в Премьер-лиге.

Информация для ставок

«Зенит» пропускает уже в восьми поединках кряду

«Спартак» забивает в восьми из 10 последних встречах

Последний раз «Спартак» побеждал «Зенит» в официальном матче 27 ноября 2017 года

Прогноз

«Спартаку» присуща нестабильность в этом сезоне, но и про хозяев поля нельзя сказать, что они действуют безукоризненно. У гостей есть шанс, они способны дать бой своему серьезному сопернику. Очень интересное противостояние нас ждет, но мы отдадим преимуществом гостям. Учитывая котировки на эту встречу, стоит рисковать. Играть чистую победу «Спартака» уж слишком авантюрно, но заиграть их триумф с учетом нулевой форы за коэффициент 3,76 мы все-таки советуем.