«Жирона» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.01.2024)

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вчера, 10:30

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. Поверить в победу «Севильи» можно по коэффициенту 4.8, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Жирона» давно не проигрывает, но в некоторых матчах не добирает очков, допуская необязательные ничейные результаты. На данный момент коллектив является лидером Ла Лиги с 49 баллами, но опережает «Реал» всего на один пункт и сыграл на один матч больше. В домашней игре с нестабильной «Севильей» от хозяев ждут уверенной победы и продолжении борьбы с «Реалом». В прошлом туре «Жирона» потеряла очки с «Альмерией» (0:0), а в кубке Испании одолела «Райо Вальекано» (3:1).

«Севилья» выигрывает в кубковых матчах, но в чемпионате у команды все очень плохо. Коллектив опустился уже на 16 место с 16 баллами и опережает зону вылета всего на один пункт. В поединке с мотивированным лидером Ла лиги на чужом стадионе у гостей очень мало шансов набрать очки, не говоря о победе. Два последних матча «Севильи» завершились победой в кубке с «Хетафе» (3:1) и поражением от «Алавеса» (2:3).

Информация для ставок

«Жирона» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах

«Севилья» проиграла пять из десяти последних выездных матчей

«Жирона» выиграла четыре последних матча у «Севильи»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Жирона» очень хорошо играет с «Севильей» и в этот раз с большой вероятностью также добьется победы. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.