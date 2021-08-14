«Зюлте-Варегем» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.08.2021)

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вчера, 11:10

Интересный поединок двух ярких команд подарит нам четвертый тур высшей лиги Бельгии. «Зюлте-Варегем» ждет в гости чемпиона Бельгии «Брюгге».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет на выезде, а поставить на победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Зюлте-Варегем» оценивается по 6.0, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.01. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

«Брюгге», который собирается подписать игрока «Барселоны», в прошлом сезоне заслуженно стал чемпионом страны, а теперь в активе команды всего пять очков после трех туров. Коллектив еще не проигрывал, однако два ничейных результата явно не удовлетворяют тренерский штаб. Последние два матча «Брюгге» закончились ничьей с «Серкль Брюгге» и победой над «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:0).

«Зюлте-Варегем» набрал четыре очка в чемпионате. Игра против чемпиона страны добавляет игрокам мотивации, поэтому в нынешнем матче стоит ожидать непримиримую борьбу до финального свистка. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Зюлте-Варегем» обыграл на выезде «Сент-Трюйден» (3:1), а неделей ранее команда уступила «Стандарду» (1:2).

Информация для ставок

• «Зюлте-Варегем» выиграл всего три игры из последних десяти матчей

• «Брюгге» выиграл четыре последних выездных поединка у «Зюлте-Варегем»

• «Зюлте-Варегем» выиграл только один домашний матч из последних шести игр во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на победу «Брюгге» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.76.