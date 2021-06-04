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Андорра (до 21) — Албания (до 21). Прогноз на отборочный матч ЧЕ-2023 (04.06.2021)

сегодня, 07:25

В 1-м туре отборочного этапа молодёжного Евро-2023 сборная Андорры примет на своем поле Албанию. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Албании явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.39. Ничейный исход оценивается в 4.9. Победа сборной Андорры представлена коэффициентом 7.00.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.28. Исход «обе забьют» котируется в 1.85.

Форма команд

Молодёжная сборная Андорры крайне редко одерживает победы в официальных матчах. В последних двух поединках отборочного этапа Евро-2021 команда проиграла Англии (1:3) и Австрии (0:4). В матче с Албанией у представителей карликового государства так же будет немного шансов на успех.

Молодёжная сборная Албании является довольно боевой командой, которая часто отбирает очки у фаворитов, но может и проиграть с крупным счетом. В последнем матче отборочного этапа Евро-2021 команда потерпела разгромное поражение от Англии (0:5), а до этого обыграла Косово (1:0).

Информация для ставок

  • Андорра выиграла один из десяти последних поединков
  • Девять из десяти последних выездных матчей Албании закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • В последних двух матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»
  • В трех из четырех последних матчей Албании сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

Албанию сложно назвать сильной командой, но ей наверняка удастся справиться с Андоррой. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет, по коэффициенту 2.05.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч отборочного этапа молодёжного Евро-2023 Уэльс — Молдавия.

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shlomo
shlomo
сегодня в 13:33
Гости должны выиграть...
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