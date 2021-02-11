«Беерсхот-Вилрийк» — «Мехелен». Прогноз на матч Кубка Бельгии (11.02.2021)

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сегодня, 03:29

В 1/8 финала Кубка Бельгии «Мехелен» приедет в гости к «Беерсхоту». Предлагаем ознакомиться с прогноом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество отдают «Мехелену». На победу гостевой команды можно поставить с коэффициентом 2.35. Триумф «Беерсхота» оценивается в 2.8, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.69 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой исход встречи (ТМ 2.5) можно за 2.18. Букмекеры считают, есть высокая вероятность на то, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.57.

Форма команд

В недавнем матче чемпионата Бельгии прервалась четырёхматчевая беспроигрышная серия «Беерсхота». Команда дома уступила «Антверпену» (1:2). Коллектив занимает место в средине турнирной таблицы и пытается зацепиться за зону в Лиги Европы. На прошлой стадии Кубка «Беерсхот» без проблем разобрался с «Дессель Спорт» (5:0). Уже до начала матча можно с уверенностью утверждать, что этот этап для команды будет куда сложнее.

«Мехелен» не проигрывает уже четыре матча и в основном одерживает победы. Команда за счет последних успешных результатов смогла существенно продвинуться по турнирной таблице и сейчас занимает десятое место. В 1/16 финала Кубка страны «Мехелен» прошел команду из нижнего дивизиона «РВД Моленбек» (2:0), а в прошлом туре чемпионата дожал на выезде «Серкль Брюгге» (0:1).

Информация для ставок

«Мехелен» проиграл всего один матч из последних десяти во всех турнирах

«Беерсхот» не может выиграть дома уже шесть матчей подряд

«Мехелен» забивал голы на выезде в последних десяти играх

В пяти последних очных встречах команды одержали по одной победе и три раза сыграли вничью

Прогноз

Нас ждет очень интересный матч, где обе команды будут нацелены на атаку, в то же время думая о сохранении собственных ворот. Рискнем предположить, что все-таки команды смогут поразить ворота друг друга, минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.57.