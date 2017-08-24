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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити96.51.27
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал1.45.358.25
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
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21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 4:1 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М3.353.152.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:3 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.053.252.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан5.253.71.67
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
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16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА2.253.253.25
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно1.573.76.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
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Официально: ЦСКА – в Лиге чемпионов!

24 августа 2017, 01:10
Официально: ЦСКА – в Лиге чемпионов!

«Армейцы» не стали трепать нервы своим болельщикам и правильно сделали: в основной сетке Лиги чемпионов ЦСКА присоединяется к «Спартаку». «Соккер.ру» - о победе над «Янг Бойз».

Что значит для ЦСКА выход в групповой раунд ЛЧ?

Без сомнения, сегодня ЦСКА провел свой главный матч начала сезона и всего лета, для «армейцев» попадание в групповой этап Лиги чемпионов необходимо, за счет гарантированных призовых в казну московского клуба точно упадут 12.7 миллионов евро за участие в основной сетке турнира. Прибавьте к этому бонусы из маркетингового пула и возможность заработать, добиваясь положительных результатов в осенних матчах, уже сейчас можно рассчитывать на 18 миллионов евро, за счет побед и ничьих ее можно наращивать. Это серьезнейшая подпитка для бюджета ЦСКА, а ведь есть еще и имиджевая составляющая. Выступая в Лиге чемпионов, игроки оказываются на виду у европейских скаутов, для тех же Головина и Витиньо выступления на большой сцене – это шанс засветиться, прибавить в стоимости, может быть, озолотить свой клуб в недалеком будущем. Понятно, болельщики сейчас не думают о деньгах, к которым все логично сводится в этом абзаце, а просто радуются тому, что их команда оказалась в числе сильнейших команд Старого Света и примет участие в шести матчах против крутых соперников осенью. Однако, в первую очередь, для клуба сегодняшний успех означает сохранение своего статуса и поддержание благосостояния. Поставили задачу – и выполнили ее. Молодцы!

ЦСКА разбил «Янг Бойз». Статистика подтверждает

Удары: 19 (9) – 14 (3)

Девять ударов в створ – и только два взятия ворот. Пожалуй, ЦСКА по такой игре даже недобрал забитых мячей. Витиньо талантлив и прекрасно оснащен, но иногда злоупотребляет желанием взять игру на себя, когда логичнее сыграть на команду. С другой стороны, такой подход выдает в бразильце лидера атак и формирующуюся «команду в команде», которой у «армейцев» на поле не было со времен Вагнера Лава. Если Витиньо найдет баланс между индивидуальными действиями и командной работой и немного прибавит в завершающей стадии, то станет настоящей грозой защитников. И ударного форварда, конечно, не хватает категорически человека, который будет «забивать гвозди». Чалов в игре с «Янг Бойз» был каким-то квелым, будто Оланаре его укусил. Сильного нападающего не хватает для завершения симпатичной картины кисти белорусского художника Виктора Ганчаренко. Дзюба, ты нас слышишь? Принимай новый вызов!

Владение мячом: 49% - 51%

В итоге, «армейцы» даже позволили «Янг Бойз» перед прощанием с Лигой чемпионов немного чаще владеть мячом, но контроль в принципе не является определяющим показателем в игре сегодняшнего ЦСКА, хотя при позднем Слуцком москвичи сегодня остановились бы на результате в 42-43% и заставили бы понервничать, чаще играя в обороне. Понравилось, что «армейцы» раскрепощенно сыграли и с первых минут обозначили, что они хозяева матча и ситуации, а не команда, желающая сохранить минимальное преимущество, чудом добытое на выезде. Виктор Ганчаренко говорил об этом перед матчем – команда выполнила установку. Собранно, смело, при этом изобретательно и хитро в созидании, с пяточками и забеганиями – игра ЦСКА не то чтобы впечатлила, но понравилась в объемном значении. Москвичи ни на секунду не заставили сомневаться, что команда уровня группового этапа Лиги чемпионов играет против соискателя, которому не хватает опыта/мастерства/напористости. Как мы и говорили после жеребьевки, «Янг Бойз» - типично домашняя команда, это полностью подтвердилось.

Герой матча. Георгий Щенников (ЦСКА) = 7.5 из 10

Вообще, главное действующее лицо противостояния – защитник «пчел» Касим Нуху, на счету которого гол дома и пас на Щенникова в Москве, да простят читатели эту шуточку «за 100». На «ВЭБ-Арене» выделялся Витиньо, который поучаствовал в обоих голах – предпоследняя передача в первом случае и результативный пас на Дзагоева, но хотелось бы, чтобы бразилец пересмотрел ряд решений в других эпизодах, в силу потенциального статуса спрашивать с него будем по максимуму. Прекрасный мяч забил Алан – Чалов пусть поучится, на счету Акинфеева классный сэйв. Но выделить все же хочется Георгия, который в этом августе резко прибавил в атакующих действиях и забил уже третий гол. На Кубке Конфедераций в составе сборной России левую бровку закрывали Жирков и Комбаров, но прямо сейчас Щенников уверенно шагает к статусу фаворита Черчесова на этой позиции.

Что светит ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов?

Саркастичные стрелы уже летят в комментариях после прочтения этого заголовка. Мол, знаем-знаем, ЦСКА в Лиге чемпионов стабилен: четыре года – четыре четвертых места, Арсен Венгер плачет в красно-белом углу от зависти. Но в предыдущие годы у ЦСКА не было Ганчаренко, схемы 3-5-2, вдохнувшей в команду новую жизнь, и дерзости, которая есть сейчас. Конечно, повторение привычного результата не исключено, просто исходя из того, что ЦСКА угодил в четвертую корзину и с большой вероятностью вытащит убойную комбинацию соперников. Не исключены варианты «Реал» - ПСЖ - «Ливерпуль» или «Бавария» - «Барселона» - «Наполи», или «Челси» - «Атлетико» - «Рома». Но на то это и Лига чемпионов! И ЦСКА примет участие в этом большом футбольном празднике – сейчас это самое главное.

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Все комментарии
Absinthe2
Absinthe2
24 августа 2017 в 21:50
Цска снова везет? Кони обязательно умудрятся и здесь стать последними)
Роман Романов
Роман Романов
24 августа 2017 в 19:14
Московский ЦСКА, который накануне одержал домашнюю победу над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, установил клубный рекорд.

Игрок ПФК ЦСКА Фёдор Чалов (слева) и игрок ФК Янг Бойз Лорис Бенито в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18 между ПФК ЦСКА (Россия Москва) и ФК Янг Бойз (Швейцария Берн).


© РИА "Новости"
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ФУТБОЛ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2017/2018
4-й отборочный раунд. Турнир 15, 23.08.2017, 21:45
2:0

ЦСКА

Янг Бойз

Ранее «армейская» команда на выезде обыграла «Янг Бойз» со счётом 1:0, а на стадии 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов одолела греческий АЕК (2:0 и 1:0).

В 2010 году у ЦСКА в Лиге Европы была сухая серия из трёх побед. Тогда красно-синие победили «Лозанну» (3:0), «Спарту» (3:0) и «Палермо» (3:0).
oFANATo
oFANATo
24 августа 2017 в 18:00
Пятый раз подряд в групповой стадии Лиги Чемпионов
Стабильность признак мастерства.
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил Алексей За Красивый Футбол
24 августа 2017 в 17:10
Алексей За Красивый Футбол:
Еще один фантазёр ) Более чем уверен, что даже все спартаковские болельщики согласны на финал ЛЧ с таким исходом. А в финале ЛЕ пусть Зенит с Краснодаром зарубятся, или с Паровозиком ) Продолжаем мечтать и болеть за наших!
и это правильно!!!
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил 4ever Ars
24 августа 2017 в 17:08
4ever Ars:
ЦСКА срочно нужен нормальный нападающий. Чалов вообще не знает, что с мячом делать. Будь вчера на его месте Думбия, там бы уже в первом тайме разгром был.
Ну не всё сразу!
Вынь да положь...
Petr Makovenko
Petr Makovenko
24 августа 2017 в 17:07
Причём, сейчас и тут, стоны и всхлипы про 4 место???
Да начхать на места!
Мы в Лиге и строим Команду на фоне игр с именитыми соперниками... А это значит: Опыт молодым и вновь прибывшим игрокам, совершенствование игры и тактики команды! Это возможность под Лигу приобрести тех игроков кто мечтает о игре перед всей Европой
Это,и это ГЛАВНОЕ, мы подтвердили свой статус ЛИДЕРА Российского футбола!
С Богом!
В добрый путь!
ЦСКА Чемпион!!!
4ever Ars
4ever Ars
24 августа 2017 в 12:23
ЦСКА срочно нужен нормальный нападающий. Чалов вообще не знает, что с мячом делать. Будь вчера на его месте Думбия, там бы уже в первом тайме разгром был.
feelgood125
feelgood125 ответил JackNorz
24 августа 2017 в 10:13
JackNorz:
А между тем Игорь в четвертом матче подряд не пропускает. Начал новую, только теперь сухую серию? ЦСКА с победой и выходом в группу в ЛЧ.
Интересно, насколько затяжной будет "серия" у Селихова с Ребровым, если брать за основу то, что команда выступает в ЛЧ раз в 20 лет? По логике получается, что "серия" в случае пропущенного мяча будет пожизненной!!!
Знатог
Знатог ответил Redginald
24 августа 2017 в 09:44
Redginald:
Думаешь, что дойдут до полуфинала?
до полуфинала группы
Goger90
Goger90 ответил mars6791
24 августа 2017 в 09:41
mars6791:
Вот не надо делать из этого события - пир на весь мир. Ну вышли и вышли в группу , это должно быть рядовым событием, ну а если это фантастическое событие - то я тогда ужасаюсь уровню клуба который претендует на чемпионское звание РФПЛ.
Не фантастическое, но и гарантированного выхода в группу ни у кого нет.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
24 августа 2017 в 09:24
Сегодня узнаем соперников по группе!!!
mars6791
mars6791
24 августа 2017 в 09:17
Вот не надо делать из этого события - пир на весь мир. Ну вышли и вышли в группу , это должно быть рядовым событием, ну а если это фантастическое событие - то я тогда ужасаюсь уровню клуба который претендует на чемпионское звание РФПЛ.
JackNorz
JackNorz
24 августа 2017 в 09:14
А между тем Игорь в четвертом матче подряд не пропускает. Начал новую, только теперь сухую серию? ЦСКА с победой и выходом в группу в ЛЧ.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
24 августа 2017 в 09:11
Молодцы. Спасибо за отличный вечер!
Суеверный
Суеверный
24 августа 2017 в 09:09
Немного "нервы потрепали" все же. И если бы не Игорь, то черт знает что могло получиться. Всем отдохнуть хоть пару дней.
Алексей За Красивый Футбол
Алексей За Красивый Футбол ответил Великолепный
24 августа 2017 в 09:02
Великолепный:
С Победой!!! Ну что еще нужно для счастья? Победили спартак,играем в Лиге Чемпионов! Ах да! В финале Лиги Чемпионов ,вновь победить спартак!!!! ЦСКА Чемпион!!!
Еще один фантазёр )
Более чем уверен, что даже все спартаковские болельщики согласны на финал ЛЧ с таким исходом.
А в финале ЛЕ пусть Зенит с Краснодаром зарубятся, или с Паровозиком )
Продолжаем мечтать и болеть за наших!
spartach n1
spartach n1
24 августа 2017 в 09:01
spartach n1
spartach n1
24 августа 2017 в 08:47
Коней с выходом !
Интересно может хоть теперь гинер раскошелится ?
Redginald
Redginald ответил Знатог
24 августа 2017 в 08:45
Думаешь, что дойдут до полуфинала?
Russian_spb
Russian_spb
24 августа 2017 в 08:34
молодцы, заслужили.
mikysss
mikysss
24 августа 2017 в 08:32
глянул обзор с утра - ну че поздравляю, шансов не оставили банкирам, не побоюсь этого слова - молодцы
kts
kts
24 августа 2017 в 08:30
Четвертое место в группе все ближе )))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
24 августа 2017 в 08:27
Сейчас интереса ради по ютубу пошарился, нарыл прогноз на этот матч от Ловчева.
Блин, в "десяточку"! Предрёк счёт 2-0 и то, что ЦСКА забьёт в обоих таймах. Вот чуйка!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
24 августа 2017 в 08:20
Новый мелодраматический сериал ,,Сухой как никогда"! В главной роли Игорь Акинфеев!!! Последняя серия была вчера! Увы и ах!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
24 августа 2017 в 07:37
Отлично сыграли, молодцы! Витёк пару-тройку раз пожадничал, ну да ладно, Михалыч мозг вправит. Жорику всегда бы так играть. Алан красаучег - в касание мяч подработал и с разворота левой в угол, кррррррасота!
Всем неравнодушным - с победой и выходом ЦСКА в группу Лиги Чемпионов!!!
👍👍👍
Роман Романов
Роман Романов
24 августа 2017 в 06:51
С победой. Хорошо вчера играли.
maldalik
maldalik
24 августа 2017 в 06:49
Поздравление коням, не только результат но и играли хорошо, матч смотрелся.
Чалов провел неудачный матч, но для молодежи это нормально, стабильность с опытом придет. Жамалетдинов тоже понравился.Странно что ему мало времени дают.
Знатог
Знатог
24 августа 2017 в 06:24
Официально: ЦСКА – в Лиге чемпионов на 4 месте.
cska plus
cska plus
24 августа 2017 в 06:11
Поздравляю всех армейцев с выходом в ЛЧ.
cska plus
cska plus
24 августа 2017 в 06:10
Напа бы одного хорошего и можно не боясь побороться за 3-е а то 2-е место.
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