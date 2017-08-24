Официально: ЦСКА – в Лиге чемпионов!

«Армейцы» не стали трепать нервы своим болельщикам и правильно сделали: в основной сетке Лиги чемпионов ЦСКА присоединяется к «Спартаку». «Соккер.ру» - о победе над «Янг Бойз».

Что значит для ЦСКА выход в групповой раунд ЛЧ?

Без сомнения, сегодня ЦСКА провел свой главный матч начала сезона и всего лета, для «армейцев» попадание в групповой этап Лиги чемпионов необходимо, за счет гарантированных призовых в казну московского клуба точно упадут 12.7 миллионов евро за участие в основной сетке турнира. Прибавьте к этому бонусы из маркетингового пула и возможность заработать, добиваясь положительных результатов в осенних матчах, уже сейчас можно рассчитывать на 18 миллионов евро, за счет побед и ничьих ее можно наращивать. Это серьезнейшая подпитка для бюджета ЦСКА, а ведь есть еще и имиджевая составляющая. Выступая в Лиге чемпионов, игроки оказываются на виду у европейских скаутов, для тех же Головина и Витиньо выступления на большой сцене – это шанс засветиться, прибавить в стоимости, может быть, озолотить свой клуб в недалеком будущем. Понятно, болельщики сейчас не думают о деньгах, к которым все логично сводится в этом абзаце, а просто радуются тому, что их команда оказалась в числе сильнейших команд Старого Света и примет участие в шести матчах против крутых соперников осенью. Однако, в первую очередь, для клуба сегодняшний успех означает сохранение своего статуса и поддержание благосостояния. Поставили задачу – и выполнили ее. Молодцы!

ЦСКА разбил «Янг Бойз». Статистика подтверждает

Удары: 19 (9) – 14 (3)

Девять ударов в створ – и только два взятия ворот. Пожалуй, ЦСКА по такой игре даже недобрал забитых мячей. Витиньо талантлив и прекрасно оснащен, но иногда злоупотребляет желанием взять игру на себя, когда логичнее сыграть на команду. С другой стороны, такой подход выдает в бразильце лидера атак и формирующуюся «команду в команде», которой у «армейцев» на поле не было со времен Вагнера Лава. Если Витиньо найдет баланс между индивидуальными действиями и командной работой и немного прибавит в завершающей стадии, то станет настоящей грозой защитников. И ударного форварда, конечно, не хватает категорически человека, который будет «забивать гвозди». Чалов в игре с «Янг Бойз» был каким-то квелым, будто Оланаре его укусил. Сильного нападающего не хватает для завершения симпатичной картины кисти белорусского художника Виктора Ганчаренко. Дзюба, ты нас слышишь? Принимай новый вызов!

Владение мячом: 49% - 51%

В итоге, «армейцы» даже позволили «Янг Бойз» перед прощанием с Лигой чемпионов немного чаще владеть мячом, но контроль в принципе не является определяющим показателем в игре сегодняшнего ЦСКА, хотя при позднем Слуцком москвичи сегодня остановились бы на результате в 42-43% и заставили бы понервничать, чаще играя в обороне. Понравилось, что «армейцы» раскрепощенно сыграли и с первых минут обозначили, что они хозяева матча и ситуации, а не команда, желающая сохранить минимальное преимущество, чудом добытое на выезде. Виктор Ганчаренко говорил об этом перед матчем – команда выполнила установку. Собранно, смело, при этом изобретательно и хитро в созидании, с пяточками и забеганиями – игра ЦСКА не то чтобы впечатлила, но понравилась в объемном значении. Москвичи ни на секунду не заставили сомневаться, что команда уровня группового этапа Лиги чемпионов играет против соискателя, которому не хватает опыта/мастерства/напористости. Как мы и говорили после жеребьевки, «Янг Бойз» - типично домашняя команда, это полностью подтвердилось.

Герой матча. Георгий Щенников (ЦСКА) = 7.5 из 10

Вообще, главное действующее лицо противостояния – защитник «пчел» Касим Нуху, на счету которого гол дома и пас на Щенникова в Москве, да простят читатели эту шуточку «за 100». На «ВЭБ-Арене» выделялся Витиньо, который поучаствовал в обоих голах – предпоследняя передача в первом случае и результативный пас на Дзагоева, но хотелось бы, чтобы бразилец пересмотрел ряд решений в других эпизодах, в силу потенциального статуса спрашивать с него будем по максимуму. Прекрасный мяч забил Алан – Чалов пусть поучится, на счету Акинфеева классный сэйв. Но выделить все же хочется Георгия, который в этом августе резко прибавил в атакующих действиях и забил уже третий гол. На Кубке Конфедераций в составе сборной России левую бровку закрывали Жирков и Комбаров, но прямо сейчас Щенников уверенно шагает к статусу фаворита Черчесова на этой позиции.

Что светит ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов?

Саркастичные стрелы уже летят в комментариях после прочтения этого заголовка. Мол, знаем-знаем, ЦСКА в Лиге чемпионов стабилен: четыре года – четыре четвертых места, Арсен Венгер плачет в красно-белом углу от зависти. Но в предыдущие годы у ЦСКА не было Ганчаренко, схемы 3-5-2, вдохнувшей в команду новую жизнь, и дерзости, которая есть сейчас. Конечно, повторение привычного результата не исключено, просто исходя из того, что ЦСКА угодил в четвертую корзину и с большой вероятностью вытащит убойную комбинацию соперников. Не исключены варианты «Реал» - ПСЖ - «Ливерпуль» или «Бавария» - «Барселона» - «Наполи», или «Челси» - «Атлетико» - «Рома». Но на то это и Лига чемпионов! И ЦСКА примет участие в этом большом футбольном празднике – сейчас это самое главное.