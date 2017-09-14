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Комментарии соцсетей: дорогой Бэйл или «дешевая кампания „Реала“»

вчера, 19:00

Чем живут болельщики «Реала»? Блогер «Соккер.ру» Евгений Сергиенко решил проверить мнения фанатов в социальных сетях.

Сегодня каждый болельщик футбола ежедневно окружает себя слухами и статистикой о клубе, об игроке или о целом турнире. Но среди всей этой бесполезной волны есть и такая вещь, как комментарии в социальных сетях. Да, для болельщиков «Реала» это особая тема, поскольку, в случае неудач команды, если зайти и почитать, что пишут люди, поддерживающие «королевский клуб», то за этим делом можно провести несколько часов. Есть фанаты, которые адекватно на все реагируют, объективно размышляя о причинах проблем, но от взглядов и грамматики другой стороны «сторонников» «сливочных» хочется вырвать себе глаза и больше никогда не заходить в сообщества с открытыми администрацией комментариями.

Как это может быть связанно со СМИ? Прежде всего, данные высказывания, это своего рода материалы, с помощью которых можно узнать, что думает публика того или иного футбольного клуба. Благодаря этому виртуальному собранию можно погрузиться в атмосферу болельщиков.

Многие могут задаться вопросом: «А зачем вообще мне об этом говорить, как это связанно с мадридским „Реалом“»?

Все дело в том, что с конца августа фанаты и журналисты во всю кричали, что команда Зинедина Зидана снесет всех на своем пути за титулами, добившись высот в плане завоевания всевозможных трофеев по итогам предстоящего сезона. Но увы, молниеносные медиа так же быстро способны изменить мнения болельщиков. Так, 50% поклонников еще вчера утверждали, что их коллектив – непобедимая сила, а уже сегодня требуют распродать половину состава, оскорбляя главного тренера. Если была бы возможность собрать скриншоты с «лучшими» мнениями, то наверняка, не хватило бы памяти на жестком диске.

Сейчас, после двух ничьих подряд, на Зизу вновь посыпались камни. И дело прежде всего касается ротации, к которой французский специалист решил прийти с самого старта сезона. Одно дело, когда есть в клубе личности, незаслуживающие места в старте, а другое, когда это лишь злые языки пытаются подорвать авторитет наставника, молодежи и лиц, отдавших клубу многое.

На данном этапе проблема «Реала» заключается в том, что «королевский клуб» ведет себя слишком «по-королевски». Как говорил Анчелотти: «Мадрид проигрывает только самому себе». Если смотреть на две предыдущие встречи, то с этой фразой можно согласиться. Ничья с «Леванте» это удар для сторонников «сливочных». Как это мы могли потерять очки дома с выходцами из Сегунды? Да еще и «Барса» теперь в лидерах и опережает нас на четыре очка.

Конечно, возмущения обоснованы, но под критику попали Зидан, Асенсио, Бэйл, Марсело и Льоренте. Из этого «расстрельного списка», пожалуй, лишь валлиец заслуживает такого отношения. В одном из интервью Гарет имел неосторожность сказать, что его главный недостаток заключается в собственной лени. Как видно, это негативно сказывается и на его действиях на поле. Если раньше таранный бег еще мог подкрепляться обводками и точными ударами издали, то сейчас это лишь бестолковый спринт и пребывание в офсайде.

Мало кто помнит, но летом 2013-го, когда трансферный рынок впервые увидел ярлык из Уэльса в размере 100 миллионов евро, а Зидан еще не подозревал, что в 2017-м дважды выиграет Лигу чемпионов. Так вот, еще тогда Зизу заявил, что, в случае неудачи все вокруг вспомнят цену Бэйла и обязательно укажут ему и руководству на это. Словно провидец, он оказался прав, и болельщики посылают на него и руководство все новые шквалы критики, требуя продать его. Стоит отметить, что на начальном отрезке прошлого сезона так же говорили о Криштиану Роналду, ставя выше него как раз Гарета. Ну, такая вот публика «Реала», ничего не поделаешь.

Впервые за долгое время никто не сказал ни слова о Кариме Бензема. И это потому, что француз получил травму. И вновь некоторые личности, называющие себя фанатами, умудрились порадоваться. Неизвестно, как они до такого додумывались, но были желающие, чтобы его повреждение оказалось серьезным. К счастью, это не сбылось, и форвард, играющий в «Реале» многие годы и подаривший много красивых голов, вернется в строй быстрее, чем ожидалось.

Зидан не прав лишь в одном. В том, что ушел Мората, а остался Бэйл. Неизвестно, сколько еще шансов должен упустить Гарет, чтобы все поняли, что сто миллионов евро, это, мягко говоря, чуток завышенный ценник. По иронии судьбы, если бы «Реал» встретился с «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов, и Альваро вынес бы «королевский клуб» как в годы выступлений в «Юве», то уже все в правительстве «сливочных» прозрели и сделали бы все возможное, чтобы отбить потраченные на Бэйла деньги.  

Избавившись не от того, «Мадрид» обрел проблему, которая может дорого обойтись, причем как в прямом, так и переносном смысле.

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