Карло – на выход! «Бавария» снова делает это

Анчелотти обещает по завершении футбольного сезона пригласить критиков на вечеринку, но «Соккер.ру» видит на линии судьбы итальянца из «Баварии» тень Хайнкеса.

За уход Карло. Недовольство игрой

Анчелотти тренировал «Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал», а теперь работает в «Баварии». Собрал опыт в ведущих клубах пяти ключевых лиг, что делает его уникальным наставником, как и коллекция «ушастых». Но каждый чемпионат имеет свои отличия. И вряд ли Карло понял Бундеслигу так, как того хотелось бы немцам. Следовательно, они критикуют наставника не только из-за положения любимца Мюллера в команде. Сама манера игры – когда даже в большинстве против «Андерлехта» допускают парочку контратак и не все гладко, бесит требовательных немцев.

Карло говорит, что привык к колкостям, но сейчас критики слишком много. Другими словами, Анчелотти не понимает, чего к нему прицепились, если на дворе середина сентября? Тут обе стороны правы и не правы, ведь фанаты «Баварии» и многие специалисты видят – команда не добавляет с такой скоростью, как может. Проще говоря, они боятся снова проиграть очередному «Реалу», недоработав в мелочах или в системных вещах. Следовательно, собирают по крохам компромат. Немцы с жиру бесятся? Безусловно. Но в этом случае критикуют темпы роста команды, которая застряла между эпохами Рибери и Роббена, и Киммиха, и Алькантары, но имеет все – поддержку, деньги, талант.

Против расставания. Игровые показатели

«Бавария» настолько ужасная, что скоро может вернуться на первое место в Бундеслиге, а счет стартового матча в Лиге чемпионов – 3:0. Пускай там было удаление, но ведь 69 % игрового времени немцы работали с мячом – лучший показатель первого тура. 29 ударов – рекорд недели, 11 выстрелов в цель – тоже. «Бавария» Анчелотти среди лидеров ЛЧ по количеству отборов мяча и может там же остаться до весны. И по аккуратности передач они вторые – после «Манчестер Сити». По ударам в сторону ворот Нойера аналогичное место - фавориты.

В Бундеслиге благодаря первой игре нового тура и победе «Ганновера» команда Анчелотти временно скатилась на шестую строчку, но это из-за поражения от «Хоффенхайма» - самой неудобной для Карло команды Германии. А так в мощности Мюнхена нет сомнений – вторые по голам, в тройке по ударам, владению. Разумеется, первые по культуре паса. Явно недорабатывают в прессинге, но все потому, что так делают все лидеры Бундеслиги на старте – они просто не дают соперникам поводов поиграть с мячом. Если сейчас «Бавария» «плохая», но даже так – один из лидеров европейского футбола, что же будет, когда наберут форму?

За уход Карло. Наличие Нагельсманна и Ко

Одна из стратегических проблем Анчелотти в «Баварии» - у этого клуба давно нет незаменимых тренеров. И есть Нагельсманн, чей «Хоффенхайм» редко проигрывает дома. Команда самого молодого наставника Бундеслиги обыграла «Баварию», что не стало сенсацией – второй раз за год случилось. Разумеется, юный тренер с уважением относится к Анчелотти – пошутил, что у него меньше трусов и рубашек в шкафу, чем у Карло трофеев. Но Нагельсманн не скрывает желание работать в Мюнхене – городе, где раньше жил, когда готовился стать футболистом в одноименной команде.

Видным игроком не стал, зато в тридцать лет выступает в Лиге Европы, где как раз дома и проиграл на днях «Браге». Но это поражение не смутит боссов «Баварии», поскольку понимают ценность и одновременно азартность ставки именно на Нагельсманна. Впрочем, тренировать гранд из Мюнхена многие согласятся. Вдруг у Клоппа не получится в «Ливерпуле» и Юрген примет предложение от «Баварии»? Но пока «хеви-метал» занят «красными», а Йоахим Лев – белыми, тридцатилетний парень имеет реальный шанс возглавить «Баварию». И рядом с ним толпа желающих работать с такой командой! Без Анчелотти клуб из Мюнхена можно представить.

Против расставания. Колоссальный опыт Карло

Нагельсманн, когда в интервью сказал о желании поработать в «Баварии», написал Анчелотти сообщение, в котором объяснил, что не «копает» под наставника, которого уважает, просто делился мечтами. И многие фанаты «Баварии» почему-то подписывают итальянцу приговор, аргументируя будущим – им кажется, что вылетят из Лиги чемпионов весной, а задача – выиграть турнир. Но что будет, если Анчелотти снова возьмет «ушастого», как умеет? Тогда Карло в ранге победителя Бундеслиги и Лиги чемпионов будет нужен команде?

Или трофеи значения не имеют? Ведь тут получается повторение прошлого. Когда команда Хайнкеса знала, что возрастной наставник уходит – «Бавария» взяла Лигу чемпионов в последний раз. Сейчас, такое ощущение, суеверные футбольные менеджеры клуба снова устроили ту же акцию. Где-то ближе к зиме Анчелотти намекнет, что хочет поработать в Англии еще раз, все понимающе кивнут. Нагельсманн начнет ездить на матчи «Баварии» в Мюнхен, как делал Гвардиола... То есть хитрецы Хенесс и Румменигге разыгрывают карту опыта – Анчелотти ведь никто летом не уволил, а сейчас подогревают его интерес к «Баварии» слухами. Итальянского буйвола раззадоривают желтой тряпкой инсайдов.

За уход Карло. Недоработки и варианты Анчелотти

В «Баварии» к Анчелотти относятся хорошо. Например, Салихамиджич – новый спортивный директор клуба, запретил итальянцу курить, и жена дома довольна. В Китай папе Карло стругать из однотипных местных игроков будущих звезд рано. Хотя и там его с нетерпением ждут. Анчелотти всего 58 лет, для тренера – не критический возраст, поэтому еще на парочку проектов его сил хватит. Но у Карло молодая и активная канадская жена, которая может на семейном совете проголосовать за возвращение тренера в Англию. Но почему в Мюнхене не все получается? Не забывайте, что Анчелотти – специалист работы с готовыми командами.

А когда у него появляется летучий колумбиец Хамес, когда приходит в центре поля Толиссо, когда раздевалку покидают Лам и Алонсо, когда в обороне Зюле появляется, а Левандовски требует еще больше передач под удар и критикует класс напарников, то Карло запутывается. А поскольку в Мюнхене всегда думают на несколько ходов вперед, то даже если Анчелотти выполнит задачи на сезон, может возникнуть желание расстаться. Карло – большой любитель покушать, и в последнее время возникает ощущение, что переел футбола. Следовательно, «Бавария» не выглядит командой на пороге некоего открытия, новизны, прорыва. Но класса там вагоны, как и в прошлые сезоны. Гвардиола и Анчелотти недожимают в решающий момент – вот в чем проблема.

Мнение читателей. Анчелотти лучше уйти или остаться в «Баварии»?

В «Баварии» не простили себе, что в 2008 году отдали Клоппа в «Боруссию». Отдавать Нагельсманна Дортмунду или кому-то еще не хотят. И отпускать легенд с горами трофеев – ван Гала, Хайнкеса, а теперь самого Анчелотти, немцы умеют. Значит, у Карло есть лишь один сезон, чтобы выиграть еще раз Лигу чемпионов в нынешнем клубе. Итальянец не пропадет, как и «Бавария», но по всему видно, что Анчелотти приговорили.

В футбольном Мюнхене правят люди опытные, но у них плохо получается убедительно врать. Зато прекрасно умеют резать правду-матку. Причем эти люди – чемпионы мира и Европы по футболу, пережившие авиакатастрофы, личные трагедии, большие победы и грандиозные поражения. Они знают всю подноготную европейского футбола – дедушка Ленин по фамилии Румменигге (дважды обладатель «Золотого мяча», если кто забыл) едва не устроил революцию на немецкие деньги.

Хенесс, отсидевший в той же тюрьме, что когда-то Гитлер, вряд ли сейчас паникует, он для этого слишком суперстар. Но Ули уже знает, что будет с тренером Карлетто. Ведь точно недоволен качеством игры «Баварии» - именно стилем, подходом, недоволен мелочами, режущими глаз, как в кино у Бунюэля. И когда Румменигге говорил, что на деньги, потраченные на Неймара, лучше было бы построить стадион, то забывает главную собственную претензию ко всем тренерам после Хайнкеса. Всех критиковали за подход. На стиле надо быть в «Баварии», на немецком стиле.

Что Гвардиола, что Анчелотти начинали играть так, как им хотелось. А «Бавария» как команда и коллектив этого не понимала и не принимала. Затем испанец и итальянец одинаково бросались искать общий язык с коллективами – Карло делает это прямо сейчас, заявив, что не считает Мюллера вингером. Стоп, а кто тогда ставил Томаса на фланг? Соглашаясь с правилами монастыря, Гвардиола и Анчелотти получают шанс зацепиться за трофеи. Но поскольку оба не похожи на родных «Баварии» тренеров, то отдадут, что смогут, пойдут дальше, а на место главного придет молодой и не глупый Юлиан.

Похоже, все уже решено, но тем интереснее – Хайнкес тоже ведь работал, прекрасно зная, когда состоится его последний матч в «Баварии». Анчелотти заметно моложе, его рано хоронить как специалиста, но здесь и сейчас нет ни малейших сомнений, что сам Карло подумывает об уходе по окончании сезона. Ведь обратите внимание – он не сказал, что доработает до 2019, а просто напомнил о сроках контракта. Это уход от ответа. Но, возможно, так ему будет даже проще – понимая, что впереди новый вызов, итальянец выложится и заставит «Баварию» реализовать потенциал.