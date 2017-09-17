Замена крыльев. Крайние защитники для «Спартака»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
15:30 сегодня Челси -:- Арсенал
18:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Эвертон
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Байер -:- Фрайбург
19:00 сегодня Боруссия Д -:- Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
21:45 сегодня Реал Сосьедад -:- Реал
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
13:30 сегодня Сассуоло -:- Ювентус
16:00 сегодня Милан -:- Удинезе
16:00 сегодня Наполи -:- Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 сегодня ПСВ -:- Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 сегодня СКА-Хабаровск -:- Ахмат
13:00 сегодня Тосно -:- Спартак М
16:30 сегодня Рубин -:- Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Амьен -:- Марсель
22:00 сегодня ПСЖ -:- Лион
  • Главные новости
  • Все новости
23:38
«Атлетико» обыграл «Малагу» в дебютном матче на своём новом стадионе21
21:21
«Тоттенхэм» и «Суонси» счёт не открыли127
20:50
«Краснодар» деклассировал «Анжи»125
20:09
«Динамо» несёт потери: Панченко в 2017 году не сыграет, Рыков пропустит 3-4 недели50
19:07
Гол Паулиньо помог «Барселоне» обыграть «Хетафе»158
10:22
Флоренци: «Травма? Я просто отдыхал 11 месяцев»0
10:10
«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» объявили стартовые составы3
10:02
Гризманн: «„Ванда Метрополитано“ — лучший стадион, где мне приходилось играть»3
09:53
Моуриньо: «В Англии взять титул сложнее, чем где-либо еще»5
09:42
Семак: «„Зенит“? „Уфа“ готова играть со всеми»8
09:33
Фабрегас: «Не назвал бы „Арсенал“ своей бывшей девушкой»2
09:20
«Селтик» в Шотландии не проигрывает уже 55 матчей кряду9
09:00
Куман: «Лукаку в „Эвертоне“ заменить почти невозможно»4
08:29
Гамула: «Пешком бы пошел в Казань, если бы позвал Бердыев»6
08:18
В США побит рекорд посещаемости MLS21
01:02
Конте о прошлогоднем поражении от «Арсенала»: «После той игры я понял свою команду»7
00:54
Канчельскис: «Пусть Слуцкий едет в Афганистан, может, там для него - футбольная страна»69
00:46
«Тоттенхэм» продлит контракт с Алли2
00:32
Головин: «Мне показалось, что в эпизоде с ударом Фернандеса гола не было»37
00:23
Гвардиола: «Агуэро - легенда „Манчестер Сити“»9
00:06
Вернер: «Конечно же, я хочу однажды поиграть в большом клубе»4
23:55
Роналду посетил матч лиссабонского «Спортинга»9
23:40
«Рома» разгромила «Верону», Джеко оформил дубль130
23:22
Паулиньо: «Лучше всего у меня получаются подключения из глубины»10
23:14
Почеттино: «Доволен выступлением „Тоттенхэма“, но итог матча разочаровал»10

Замена крыльев. Крайние защитники для «Спартака»

сегодня, 09:00

Вылетев из ЛЧ, футбольный клуб «Спартак» не избавится от потребности в сильных новичках. «Соккер.ру» ищет кандидатов на места, которые пока закрывают Ещенко и Комбаров.

Великие крайние защитники играют так легко и технично, как актер Миронов напевал песенку Остапа Бендера: «О, наслаждение - скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры!» Примерно как Дани Алвес весной…

А у «красно-белых» на флангах белеют одинокие паруса того же цвета – сигналы к капитуляции. Ведь встречи Комбарова с Салахом и Хесусом Навасом, или Ещенко с Нолито и Мане не предвещают «Спартаку» ничего хорошего. Встретятся яркие футболисты «Ливерпуля» и те, кто недавно играл за «Манчестер Сити», где погром – второе имя. 

Зачем «Спартаку» фланговые защитники?

Затем, что гении селекции не озаботились покупкой достойной смены для Комбарова и Ещенко. А замена нужна! Ведь, даже не имея доступа к данным датчиков на игроках «Спартака», или к закрытым для общего обозрения системам статистики, любой футбольный специалист способен разобраться в вопросе.

Например, просто посчитать, сколько пропущенных мячей на совести именно Комбарова. Дмитрий чаще многих в защите допускает грубые огрехи, поскольку любит атаковать, но не всегда грамотный впереди. А Ещенко не случайно постоянно ищут конкурентов. Дошли до бесплатного Петковича от безнадеги. Андрей точно не российский Филипп Лам.

В чемпионском сезоне оба защитника (латераля) были полезными время от времени, но золотую планку удержать тяжело. Много ошибок допускают и Комбаров, и Ещенко, и чем выше уровень игры – тем больше просчетов. Значит, нужны новички, ведь одному тридцать лет, второму – тридцать три. Другими словами, значительный и стабильный прогресс исключен.

Какие требования к кандидатам?

1. В идеале оба должны быть с российским паспортом. Ведь лимит, который так любит Федун, настолько прекрасно работает и так заметно развил российский футбол, что «Спартак» не может себе позволить двух легионеров на краях поля без строгого нацконтроля других линий.

2. Новички не обязательно должны быть молодыми. Ведь в заявке Тигиев, а толку нет. Конечно, если бы Набиуллин был готов поменять Казань на Москву летом, его кандидатуру рассмотрели бы. Но вряд ли Эльмир доверяет Бердыеву меньше, чем верит Каррере. Хотя – обо всех поговорим ниже.

3. В принципе, один из приобретенных игроков может быть иностранцем. Если это будет сильный правый латераль – ему найдется лимитное место, когда из лазарета вернут Тимофеева и Зобнина.

4. В идеале новые игроки не должны стоить дорого, поскольку у «Спартака» нет денег на покупки по цене трансферов Мамманы или Паредеса. Особенно в защиту, где уже четыре человека на флангах.

Кого можно включить в круг соискателей?

Свои, но зарубежные. Караваев («Спарта») и Рауш («Кельн»)

Рауш говорит, что ему звонили, представившись представителями «Спартака», а Константин подумал – розыгрыш. Но за слухами о защитнике «Кельна» стоит логика. Новичок сборной России, опытный, выступает не за «Баварию» - можно завербовать. Караваев тоже был готов вернуться на родину из Чехии, но с «Локомотивом» не срослось. Быть может, воспитанник ЦСКА из «Спарты» перейдет в «Спартак»? А что – лишь одну букву надо поменять. Интересно посмотреть на лучшего игрока пражского клуба прошлого сезона в РФПЛ.

Не старые из РФПЛ. Устинов («Ростов») и Набиуллин («Рубин»)

Устинову, конечно, уже двадцать шесть. Но Виталий с задором молодого. Разумеется, оба эти кандидата не железные, не лучшие, не идеальные, но мы же ищем – занимаемся селекцией. А Набиуллиным «Спартак» точно интересовался, так что высоко ценят Эльмира. Хотя подопечного Бердыева в списке вполне могут подменить. Например, не старые Меркулов из «Урала» и Чернов из «Тосно». Второй играл за «Зенит-2», но не воспитанник ведь, можно и в «Спартак», если прибавит и позовут.

Иностранцы из РФПЛ. Александар Милькович («Амкар») и Милад Мохаммади («Ахмат»)

Для такого варианта надо ставить в центре обороны Кутевова и Джикию, но и такое возможно. Тогда добавляем Глушакова и Зобнина в центре поля – вписываемся в лимит, когда оба фланга занимают иностранцы. В конце концов, позвали Петковича – Каррера просчитал, что можно вписаться в лимит, используя легионера. Но этот серб сломался, несите другого! Адаптированные к РФПЛ Милькович и Мохаммади могли бы составить конкуренцию Ещенко и Комбарову, пусть в прошлом они были сильнее, чем здесь и сейчас.

Легионеры из других краев. Лоренцо Де Сильвестри («Торино») и Мойзес («Коринтианс»)

Надо брать Киммиха из «Баварии» и Маркоса Алонсо из «Челси». Ну, или других, если эти слишком слабые… Летом «Спартак» присматривался к Роберту Бауэру из «Вердера» - внуку казахских немцев, но Бремен начал сезон неважно, а сам Роберт играет в тройке центральных. Так что, пожалуй, лучше обратить внимание на Де Сильвестри – правый бек «Торино» может стать спартаковским Калачевым. А слева бразильца Мойзеса, которого пытался забрать себе ЦСКА, можно перехватить – только придется отвалить денег, чтобы океан расступился и Моисей дошел до Москвы.

Опытные россияне. Паршивлюк («Ростов») и Стоцкий («Уфа»)

Сергей здесь в шутку отчасти, но позвать Паршивлюка обратно «Спартак» - шаг экстравагантный, его нужно учесть. Но в Москве даже о возвращении Кариоки, есть подозрения, задумывались. Тем более, у Рафаэла были успехи в Бразилии после отъезда. Так что игра родного для «красно-белых» Сергея без травм в составе боевитого «Ростова» может привлечь внимание. Не сказать, что Паршивлюк вдруг стал сильным защитником без изъянов. Но если искать варианты, то этот – не худший. А Стоцкий вообще в полном порядке – универсал, мотивированный, готовый к переходу в столичный клуб. Жиркова в «Спартак» не заманили, но можно найти человека, который моложе Комбарова и Ещенко (Дмитрий - универсален) и голоден к победам.

На ком остановятся в итоге?

Если бы «Спартак» подписал двух новичков летом, то могли закрыть оба фланга футболистами, любящими игру, а не думающих, что раз много бегаешь, как Ещенко и Комбаров – хорошо играешь. Андрей и Дмитрий такое творят порой, что приходится брать количеством. Уже есть Петкович и Тигиев, то есть формально у Карреры две пары фланговых защитников. Но нужны новые люди.

Возможно, нужны расставания – Ещенко ведь планировали отдать кому-то, но вариант с покупкой итальянского правого бека не прошел – Дзаппакоста ушел в «Челси», а не в «Спартак», что неудивительно. А раз Ещенко и Комбаров не тянули против АЕКа и «Марибора» – не потянут против «Ливерпуля» и «Севильи». Непросто найти сильных латералей, согласных представить «Спартак», но если поиски остановили, то в селекционном отделе клуба лишние люди.

Очевидно, что вместо Петковича тренер Каррера мечтал о сильном новичке, а слухи о Набиуллине не зря бродили. Искали до последнего, не смогли никого подписать, играют Ещенко и Комбаров. И результат вы видите. Ошибаются руководители клуба – страдают тренер, команда и болельщики. А с чем не поспоришь, Ещенко, Петкович и Комбаров поставили под сомнение свое будущее в основе «Спартака», и если им не привезти конкурентов – будет плохо для команды.

Или Каррера умудрится их подготовить лучше – хотя бы на время, или зимой нужны новички в оборону. Существует еще и третий вариант, траурный для фанатов. Крайние защитники и латерали «Спартака» будут играть ужасно, а их никто не тронет, более того – их будут хвалить за всякую обязательную для футболиста чушь, вроде пробега. Но вряд ли такой вполне вероятный расклад в духе селекционных извращений Родионова и Федуна подходит для фанатов. Об усилении, особенно если летнюю трансферную кампанию провалили, в сильном клубе думают с сентября. Думают ведь?

Поделиться
Обсудить
Все комментарии
kachan63
сегодня в 10:27
Одним местом они там (в селекционном отделе) думают!
Валерыч ответил Алексей Коротеев
сегодня в 10:23
Алексей Коротеев:
Бердыев и из Комбарика и Ещенко слипил бы звёзд не малой величины ,при всём уважении к Массимо ! Но сейчас о психологии больше надо думать ,а там и с латералями всё наладится ! Психолога хорошего в Спартак надо звать - развивать "инстинкт убийцы " !!! А о новых латералях потом подумаем !
Желательнее и то, и другое - сразу.))
Алексей Коротеев
сегодня в 10:21
Бердыев и из Комбарика и Ещенко слипил бы звёзд не малой величины ,при всём уважении к Массимо ! Но сейчас о психологии больше надо думать ,а там и с латералями всё наладится ! Психолога хорошего в Спартак надо звать - развивать
"инстинкт убийцы " !!! А о новых латералях потом подумаем !
Валерыч
сегодня в 10:15
Хорошая конструктивная критическая статья.
Дело говорит, Горин. Есть такая проблема в Спартаке.
Действительно, с Комбаром и Ещенко будет трудновато ЛЧ выиграть.
Нужно с ними расставаться и покупать новые "крылья",
с этими уже тяжёло лететь даже в РФПЛ.
Геннадьич
сегодня в 09:51
Ну что сказать,все правильно! Причем вариант со Стоцким и Паршивлюком -вполне логичен.Набиуллин же уже сказал,что не пойдет в Спартак.
makkie
сегодня в 09:51
Ну раз все написали про Горина, я тоже, пожалуй, скажу - что узнал его почерк)

Ну а если по теме - то Набиуллин или Стоцкий бы не помешали. Правда, у Спартака больше правый фланг хромает - ни Ещенко, ни Тигиев, ни Петкович не убеждают(
viking88
сегодня в 09:34
Я автора статьи тоже сразу узнал по почерку))
kidman4ik
сегодня в 09:13
А Горин про другие клубы, помимо Спартака может что то написать?
Ну в самом деле сколько можно ))
valeron4321
сегодня в 09:06
Есть ли у Вас такое, что прочитав начало статьи, где Спартак уже вылетел из ЛЧ - Вы уже знаете, что автор - Горин?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100