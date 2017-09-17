Замена крыльев. Крайние защитники для «Спартака»

Вылетев из ЛЧ, футбольный клуб «Спартак» не избавится от потребности в сильных новичках. «Соккер.ру» ищет кандидатов на места, которые пока закрывают Ещенко и Комбаров.

Великие крайние защитники играют так легко и технично, как актер Миронов напевал песенку Остапа Бендера: «О, наслаждение - скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры!» Примерно как Дани Алвес весной…

А у «красно-белых» на флангах белеют одинокие паруса того же цвета – сигналы к капитуляции. Ведь встречи Комбарова с Салахом и Хесусом Навасом, или Ещенко с Нолито и Мане не предвещают «Спартаку» ничего хорошего. Встретятся яркие футболисты «Ливерпуля» и те, кто недавно играл за «Манчестер Сити», где погром – второе имя.

Зачем «Спартаку» фланговые защитники?

Затем, что гении селекции не озаботились покупкой достойной смены для Комбарова и Ещенко. А замена нужна! Ведь, даже не имея доступа к данным датчиков на игроках «Спартака», или к закрытым для общего обозрения системам статистики, любой футбольный специалист способен разобраться в вопросе.

Например, просто посчитать, сколько пропущенных мячей на совести именно Комбарова. Дмитрий чаще многих в защите допускает грубые огрехи, поскольку любит атаковать, но не всегда грамотный впереди. А Ещенко не случайно постоянно ищут конкурентов. Дошли до бесплатного Петковича от безнадеги. Андрей точно не российский Филипп Лам.

В чемпионском сезоне оба защитника (латераля) были полезными время от времени, но золотую планку удержать тяжело. Много ошибок допускают и Комбаров, и Ещенко, и чем выше уровень игры – тем больше просчетов. Значит, нужны новички, ведь одному тридцать лет, второму – тридцать три. Другими словами, значительный и стабильный прогресс исключен.

Какие требования к кандидатам?

1. В идеале оба должны быть с российским паспортом. Ведь лимит, который так любит Федун, настолько прекрасно работает и так заметно развил российский футбол, что «Спартак» не может себе позволить двух легионеров на краях поля без строгого нацконтроля других линий.

2. Новички не обязательно должны быть молодыми. Ведь в заявке Тигиев, а толку нет. Конечно, если бы Набиуллин был готов поменять Казань на Москву летом, его кандидатуру рассмотрели бы. Но вряд ли Эльмир доверяет Бердыеву меньше, чем верит Каррере. Хотя – обо всех поговорим ниже.

3. В принципе, один из приобретенных игроков может быть иностранцем. Если это будет сильный правый латераль – ему найдется лимитное место, когда из лазарета вернут Тимофеева и Зобнина.

4. В идеале новые игроки не должны стоить дорого, поскольку у «Спартака» нет денег на покупки по цене трансферов Мамманы или Паредеса. Особенно в защиту, где уже четыре человека на флангах.

Кого можно включить в круг соискателей?

Свои, но зарубежные. Караваев («Спарта») и Рауш («Кельн»)

Рауш говорит, что ему звонили, представившись представителями «Спартака», а Константин подумал – розыгрыш. Но за слухами о защитнике «Кельна» стоит логика. Новичок сборной России, опытный, выступает не за «Баварию» - можно завербовать. Караваев тоже был готов вернуться на родину из Чехии, но с «Локомотивом» не срослось. Быть может, воспитанник ЦСКА из «Спарты» перейдет в «Спартак»? А что – лишь одну букву надо поменять. Интересно посмотреть на лучшего игрока пражского клуба прошлого сезона в РФПЛ.

Не старые из РФПЛ. Устинов («Ростов») и Набиуллин («Рубин»)

Устинову, конечно, уже двадцать шесть. Но Виталий с задором молодого. Разумеется, оба эти кандидата не железные, не лучшие, не идеальные, но мы же ищем – занимаемся селекцией. А Набиуллиным «Спартак» точно интересовался, так что высоко ценят Эльмира. Хотя подопечного Бердыева в списке вполне могут подменить. Например, не старые Меркулов из «Урала» и Чернов из «Тосно». Второй играл за «Зенит-2», но не воспитанник ведь, можно и в «Спартак», если прибавит и позовут.

Иностранцы из РФПЛ. Александар Милькович («Амкар») и Милад Мохаммади («Ахмат»)

Для такого варианта надо ставить в центре обороны Кутевова и Джикию, но и такое возможно. Тогда добавляем Глушакова и Зобнина в центре поля – вписываемся в лимит, когда оба фланга занимают иностранцы. В конце концов, позвали Петковича – Каррера просчитал, что можно вписаться в лимит, используя легионера. Но этот серб сломался, несите другого! Адаптированные к РФПЛ Милькович и Мохаммади могли бы составить конкуренцию Ещенко и Комбарову, пусть в прошлом они были сильнее, чем здесь и сейчас.

Легионеры из других краев. Лоренцо Де Сильвестри («Торино») и Мойзес («Коринтианс»)

Надо брать Киммиха из «Баварии» и Маркоса Алонсо из «Челси». Ну, или других, если эти слишком слабые… Летом «Спартак» присматривался к Роберту Бауэру из «Вердера» - внуку казахских немцев, но Бремен начал сезон неважно, а сам Роберт играет в тройке центральных. Так что, пожалуй, лучше обратить внимание на Де Сильвестри – правый бек «Торино» может стать спартаковским Калачевым. А слева бразильца Мойзеса, которого пытался забрать себе ЦСКА, можно перехватить – только придется отвалить денег, чтобы океан расступился и Моисей дошел до Москвы.

Опытные россияне. Паршивлюк («Ростов») и Стоцкий («Уфа»)

Сергей здесь в шутку отчасти, но позвать Паршивлюка обратно «Спартак» - шаг экстравагантный, его нужно учесть. Но в Москве даже о возвращении Кариоки, есть подозрения, задумывались. Тем более, у Рафаэла были успехи в Бразилии после отъезда. Так что игра родного для «красно-белых» Сергея без травм в составе боевитого «Ростова» может привлечь внимание. Не сказать, что Паршивлюк вдруг стал сильным защитником без изъянов. Но если искать варианты, то этот – не худший. А Стоцкий вообще в полном порядке – универсал, мотивированный, готовый к переходу в столичный клуб. Жиркова в «Спартак» не заманили, но можно найти человека, который моложе Комбарова и Ещенко (Дмитрий - универсален) и голоден к победам.

На ком остановятся в итоге?

Если бы «Спартак» подписал двух новичков летом, то могли закрыть оба фланга футболистами, любящими игру, а не думающих, что раз много бегаешь, как Ещенко и Комбаров – хорошо играешь. Андрей и Дмитрий такое творят порой, что приходится брать количеством. Уже есть Петкович и Тигиев, то есть формально у Карреры две пары фланговых защитников. Но нужны новые люди.

Возможно, нужны расставания – Ещенко ведь планировали отдать кому-то, но вариант с покупкой итальянского правого бека не прошел – Дзаппакоста ушел в «Челси», а не в «Спартак», что неудивительно. А раз Ещенко и Комбаров не тянули против АЕКа и «Марибора» – не потянут против «Ливерпуля» и «Севильи». Непросто найти сильных латералей, согласных представить «Спартак», но если поиски остановили, то в селекционном отделе клуба лишние люди.

Очевидно, что вместо Петковича тренер Каррера мечтал о сильном новичке, а слухи о Набиуллине не зря бродили. Искали до последнего, не смогли никого подписать, играют Ещенко и Комбаров. И результат вы видите. Ошибаются руководители клуба – страдают тренер, команда и болельщики. А с чем не поспоришь, Ещенко, Петкович и Комбаров поставили под сомнение свое будущее в основе «Спартака», и если им не привезти конкурентов – будет плохо для команды.

Или Каррера умудрится их подготовить лучше – хотя бы на время, или зимой нужны новички в оборону. Существует еще и третий вариант, траурный для фанатов. Крайние защитники и латерали «Спартака» будут играть ужасно, а их никто не тронет, более того – их будут хвалить за всякую обязательную для футболиста чушь, вроде пробега. Но вряд ли такой вполне вероятный расклад в духе селекционных извращений Родионова и Федуна подходит для фанатов. Об усилении, особенно если летнюю трансферную кампанию провалили, в сильном клубе думают с сентября. Думают ведь?