Вспышка или крышка. Триумф Месси и «Барселоны»

«Соккер.ру» предлагает поспорить, что и кто стоит за последними победами Лионеля и его футбольных коллег? Вальверде завоюет титулы, или удачный старт ничего не значит?

За возвращение. Класс каталонской команды

Невзирая на минусы, которые есть и о которых обязательно скажем ниже, «Барселона» остается элитной командой. По среднему количеству голов за игру в национальной лиге в топ-5 их опережает только «Наполи», а МЮ идет рядом – по 3.2 мяча за матч. «Барселона» наращивает владение мячом – чего с ней не было давненько. А по аккуратности работы с мячом каталонцы сейчас вторые в Европе, причем показатель снова подрос.

Впереди ПСЖ, но это так – доказательство разницы в классе парижан и их соперников по Лиге 1. Примера сильнее будет, а команда Вальверде начала сезон мощнее по показателям, чем при Энрике. Явно настраиваются вернуть себе чемпионство. И поскольку «Реал» подарил фору в четыре пункта на коротком отрезке, то ничьи соперника, увлеченного рекордом по количеству матчей с голами в ворота соперников в разных турнирах, могут помочь в будущем. Другими словами, после провального прошлого сезона «Барселона» должна взяться за ум.

Против возвращения. «Барселона» ужасно обороняется

Как может плохо обороняться команда, которая пропустила 2 гола в пяти матчах чемпионата Испании? И которая не пропустила от Игуаина и Дибалы? Ответ прост – Суперкубок Испании и отрезки других матчей доказывают, что оборона именно Пике может похвастаться только тем, что ей везет. Это не голословное утверждение. У «Барселоны» выросло количество ударов соперников за игру по ее воротам в сравнении с плохим прошлым сезоном. Команда играет на чистых мячах – упали показатели отборов и перехватов. Им просто не приходится отбиваться, иначе пропускали бы чаще.

Даже вчера против «Эйбара», невзирая на активную адресацию мяча от Маскерано к Пике, Бускетс в игре участвовал сравнительно редко. Он бегал от фланга к флангу, как Вернблум в ЦСКА, страхуя напарников, но был в одиночестве в плане разгона мяча. Паулиньо и Иньеста, когда «Барселона» попадет на грозного соперника, готового лучше «Ювентуса» - такие обязательно попадутся, не помогут Серхио. В результате доберутся до Хавьера и Жерара, а оба защитника – не лучшие в своей профессии здесь и сейчас. Фанаты «Барселоны» со стажем видят, что оборона не сильная, ее просто не проверили пока. Не считая 5:1 от «Реала» в финалах Суперкубка, конечно же.

За возвращение. Рассудительный Вальверде

Эрнесто ищет подход, который объединит его идеи и запросы футболистов, каждый второй из которых изначально считал и продолжает, что в футболе значит больше, чем какой-то Вальверде. И символично, что после достойного для «Ювентуса» первого тайма испанец обыграл именно Аллегри, поскольку Эрнесто и сам в лучшем случае станет для «Барселоны» эдаким аналогом итальянца для туринцев. Найдет рычаги влияния, хотя не все и всегда получится – тут спасибо боссам «Барселоны», которые провалили лето.

Но в конечном итоге, если у Вальверде и команды будет тесная доверительная связь, даже сможет отличиться от Макса в лучшую сторону – у наставника «Ювентуса» подход жесткий, а испанец начал мягко и футболистам «Барселоны» после препираний с Энрике такой подход нравится, ведь их нахваливают и слушают. Не хотите играть в три защитника? Не играйте. Больше владеть мячом? Пожалуйста. Это как в жизни – встречается человек со скандалистом, а в брак вступает со спокойным и рассудительным партнером. Дешевые драмы утомляют, а их в жизни «Барселоны» было много. Скандалы недоели, нужно изменить подход и вернуться к качественному футболу.

Против возвращения. Удобный календарь начала сезона

О «Барселоне» сейчас смазанное впечатление, поскольку в их истории болезни значится четыре домашних матча против двух выездных. Причем против «Алавеса» и «Хетафе», и то – оба соперника, как умели, сопротивлялись. Что будет с каталонцами, когда они окажутся в Мадриде и Бильбао, например? Магия «Камп Ноу», где команду сейчас любят сильнее, чем руководство клуба, сказывается, однако даже дома уже есть поражение от «Реала».

Победа над «Ювентусом» вряд ли может означать, что «Барселона» непременно будет в финале Лиги чемпионов весной, а разгром «Эйбара» или команд приличных, но не претендующих на серьезные успехи в Ла Лиге, давно никого не удивляют. «Барселона» - качественная машина сбора голов, но у нее максимально удобный календарь, чтобы набрать форму. При этом даже в таких условиях Вальверде приходится искать сочетания, играть без ряда футболистов – речь не только о Дембеле, и переживать, как бы серия из шести побед не расслабила команду.

За возвращение. Большие трансферы будущего

Если Бартомеу сместят, то его сменщик получит не только долги «Барселоны» на шею, но и трансферный бюджет. Прошлым летом каталонцы на рынке сработали в стиле «Спартака» - провалили почти все переговоры. Однако в ближайшем будущем у них есть возможность исправить ошибки. До зимы команда продержится – из группы ЛЧ выйдут, в Ла Лиге могут быть первыми к зиме, или же идти вровень с «Реалом» - шансы на титул точно не потеряют. А дальше надо бросать удочки.

Коутиньо публично говорит – ему интересен вариант с «Барселоной», даже если Неймар отговаривает. Ляпорт никогда не кричал, что не пойдет защищать интересы каталонцев, хотя есть и другие центрбеки на примете. Наконец, заменив Иньесту и Маскерано (или подстраховав Умтити и Пике – формулировка не важна), «Барселоне» останется подумать о покупке звезды на случай, если Дембеле не заиграет по любой из причин. И тогда есть Гризманн, который сейчас не нужен ни ПСЖ, ни МЮ. Другими словами, даже если сейчас видны кадровые минусы – их планируют закрыть плюсами. Возможно, что Коутиньо захочет сменить клуб уже зимой.

Против. Ставка на класс и минусы игроков

Согласитесь, что влияние индивидуальных успехов на результаты матчей сильнее, чем командных. «Ювентус» надломили, когда Месси совершил свой стандартный проход со стеночкой, а потом Лионель снова и снова доказывал, насколько ему хотелось добавить Буффона в коллекцию тех голкиперов, кому забивал. Паулиньо потратил на два гола в Ла Лиге на три матча меньше, чем Неймар во время дебюта? Опять же, индивидуальные старания работают. Зато очень приятно видеть, что Вальверде использует крутые треугольники.

Вчера, например, пытались создать связки «Динь – Иньеста – Денис Суарес», «Деулофеу – Паулиньо – Месси», «Семеду – Деулофеу – Паулиньо». Но по-прежнему индивидуальные успехи важнее. Месси и компания пытаются спрятать минусы команды и отдельных игроков. Например, если посмотреть на работу Семеду в обороне, а не в атаке – уже не так все красиво. Если вспомнить о форме Пике – странно играет Жерар, то его хороший первый пас делим на два. Если не забывать, что левые беки не всегда идеально играют, а опорная зона всегда готова пропустить контратаки – получаем, что ставка на класс повторяет то, что делал Луис Энрике, но не гарантирует трофеи.

За возвращение. Эго и интересы Лионеля Месси

Наивно думать, что Месси исключает уход в «Манчестер Сити» - любой на его месте задумался бы, невзирая на статус трудового соглашения с каталонцами. Тем более, сам Лионель мог сорок раз заявить, что новый контракт подписан, но не сделал этого. Молчит, как рыба. То есть или продолжает копать яму для Бартомеу, или тоннель в Англию к Гвардиоле. В любом случае, результат один – Месси главный в клубе «Барселона», а ее президента ждет импичмента. Подписи собирают, результаты не отменят недовольство Бартомеу. Зато голы поднимут акции Месси.

Сейчас Лионелю выгодно быть главным, лучшим и самым ярким в «Барселоне». И не трудно таковым стать, поскольку Иньеста и Паулиньо ему не конкуренты, а Суарес не в идеальной форме. Тройки в атаке нет, поскольку ушел Неймар, Дембеле получил травму – и слева одеяло на себя не перетянут. Месси будет играть так, как ему удобно. Эго не позволит допустить, чтобы Роналду после двух «Золотых мячей» был ближе к шестому в коллекцию через год. Так что как бы ни сыграла «Барселона» в новом сезоне, Месси будет рвать жилы. Об этом говорили задолго до открытия чемпионата, теперь просто видим – прогнозы сбываются. Но Лионель не так уж часто выигрывал важнейшие матчи в одиночку, и с «Реалом» уже не справился, как помните.

Мнение читателей. Как сложится сезон «Барселоны»?

Обнадеживающий старт является результатом класса и эгоизма Месси, который пробует поставить на место Роналду и подготовиться к решающему для себя ЧМ-18? Или у «Барселоны» Вальверде шикарная командная игра? Что влияет сильнее, ошибки «Ювентуса» и их проблемы с кадровым выбором в игре ЛЧ, или каталонцы даже без Месси опять играют великолепно? Календарь ни при чем, или пока «Барселона» не сыграла против «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» и против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» перед Рождеством, то нельзя их короновать за яркие вспышки, которые и «Арсенал» себе позволял время от времени?

Пока у каталонцев есть Месси, они всегда будут претендовать на голы пачками. Даже после травмы Дембеле и с погрузневшим на старте сезона Суаресом. Но полная зависимость от настроения и формы Лионеля имеет и негативные последствия – когда «Реал» не позволил аргентинцу властвовать на поле, результатом стали два поражения в Суперкубке с общим счетом 5:1. Пока именно Зидан – чемпион Испании и обладатель ЛЧ, а поскольку «Реал» далеко не единственный конкурент «Барселоны» в новом сезоне, то не переоценивают ли фанаты, соскучившиеся по традиционным результатам любимого клуба, удачный старт Месси?

Лионель собрался – 8 матчей, 12 голов, 1 голевая передача в новом сезоне. 40 мячей в 40 матчах 2017 года. Случился исторический трехсотый гол на «Камп Ноу», а вчера было ровно 17 лет со дня подписания первого контракта Месси и клуба – аргентинец отпраздновал первым покером за четыре с половиной года. Но как вся «Барселона» завершит сезон – куда важнее и остается загадкой. С трофеями или без них, с поставленной в итоге игрой или с пресс-конференцией Месси в конце мая, на которой Лионель пустит скупую мужскую слезу и скажет, что пора ему идти дальше?