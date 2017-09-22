Две победы армейцев за 8 лет. Дружба ЦСКА и «Динамо»

Несмотря на многочисленные титулы ЦСКА, «Динамо» в последние годы успешнее в очных встречах. А как было раньше? «Соккер.ру» ищет правду в складках московского дерби.

Первое свидание

Динамовцы встретились с армейцами в самом первом чемпионате СССР – весеннем первенстве 1936 года, которое выиграли «бело-голубые». Для этого им потребовалось сыграть всего лишь шесть матчей, зато победа не вызывала сомнений: каждый конкурент ощутил на себе силу чемпиона, выигравшего все свои матчи. ЦДКА и «Динамо» сошлись в заключительном туре, когда судьба золотых медалей уже была решена, но армейцы в случае успеха имели шанс сместить с третьей строчки «Спартак» и завоевать «бронзу». Уже к 26 минуте Петров и Миронов забили по голу, ЦДКА вел 2:0 и после первого тайма, но во второй половине матча чемпионский класс и характер восторжествовали: динамовцы после перерыва вколотили шесть безответных мячей в ворота Кочетова. Отличились Смирнов, Ильин и Павлов, а Семичастный разразился хет-триком в заключительные десять минут встречи, итоговый счет – 6:2. В осеннем первенстве 1936 года «Динамо» обошлось с ЦДКА еще жестче – 6:0, и это по-прежнему самая крупная победа в противостоянии двух московских клубов.

Очные встречи в СССР. «Динамо» - ЦСКА (111 игр) = 41В – 30Н – 40П, голы: 153 – 125

Несмотря на бодрый старт – динамовцы побеждали в четырех первых очных схватках, в союзной истории между командами почти паритет. У армейцев всего на одну победу меньше, хотя разница забитых и пропущенных мячей говорит о том, что «Динамо» чаще выигрывало уверенно. Трижды команды встречались в финалах Кубков СССР – две победы на счету армейцев, один раз праздновали успех «бело-голубые».

Главный матч в истории

В чемпионате 1970 года ЦСКА и «Динамо» завершили регулярный сезон во главе таблицы с одинаковыми показателями. Потребовались дополнительные игры для выявления чемпиона. «Золотые матчи» проводились в Ташкенте в начале декабря. Первая игра закончилась вничью 0:0, а уже на следующий день противостояние получилось не в пример интереснее. Болельщики «Динамо» с солидным стажем и теперь хватаются за сердце, когда вспоминают. Дело в том, что «бело-голубые» к перерыву вели со счетом 3:1, преимущество сохранялось до 71 минуты и неоднократно могло увеличиться, ведь подопечные Константина Бескова безраздельно владели инициативой, но потом грянул гром! Владимир Федотов сократил отставание до минимума, потом заработал пенальти, а на 84 минуте забил решающий мяч при помощи кочки, отскок мяча от которой дезориентировал вратаря Пильгуя. 4:3 в пользу ЦСКА!

Очные встречи в России. «Динамо» - ЦСКА (52 игры) = 19В – 15Н – 18П, голы: 69 – 71

Как видите, и в российской истории минимальное преимущество на стороне динамовцев, и это при том, что армейцы после распада СССР выступают в разы успешнее своих уважаемых соседей. Такой расклад сложился во многом благодаря Леониду Слуцкому, который у руля ЦСКА на протяжении шести лет не мог выиграть у «Динамо». Армейцы, выиграв в обоих матчах, сняли со своего тренера проклятие только в сезоне 2015/2016, по итогам которого сами стали чемпионами, а динамовцы отправились в ФНЛ. Тем не менее, в последних 14 матчах ЦСКА может похвастаться только этими двумя победами, на счету «Динамо» 7 викторий, в пяти случаях фиксировались ничьи.

Титулы в СССР. «Динамо» (11 чемпионств, 6 кубков) vs ЦСКА (7 чемпионств, 5 кубков)

Результаты команд в союзные времена сопоставимы, но преимущество все же на стороне динамовцев, которые, помимо национальных трофеев, были в шаге от международного кубка: в финале Кубка обладателей Кубков 1972 года «Динамо» уступило «Глазго Рейнджерс» со счетом 2:3, хотя у того матча на «Камп Ноу» своя история. В более цивилизованные футбольные времена выход шотландских болельщиков на поле до финального свистка имел бы более адекватные последствия.

Титулы в России. «Динамо» (1 кубок) vs ЦСКА (6 чемпионств, 7 кубков)

Здесь разгром, и это еще не считаем Суперкубки России, которые являются продолжением побед в основных турнирах. У армейцев шесть таких чаш. И свой шанс выиграть международный трофей ЦСКА не упустил: как мы знаем, в 2005 году «красно-синие» завоевали Кубок УЕФА, переиграв в финале лиссабонский «Спортинг» на его же территории.

Как появилась дружба ЦСКА и «Динамо»?

Изначально у ЦСКА и «Динамо» немало общего – все-таки оба клуба ведомственные, представляют силовые структуры, армию и полицию. Вроде бы родственные души. На футбольном поле все московские противостояния в союзные времена считались принципиальными, разве что «Локомотив» считался пятым колесом, но все же матчи «Динамо» и «Спартака» выделялись, сейчас дерби этих клубов считается классическим. Но нынешняя дружба между фанатами зародилась в 80-е годы XX века, хотя ее могло и не быть. В динамовском движении произошел раскол: часть фанатов хотела видеть в союзниках ЦСКА, другие, как ни странно, приветствовали хорошие отношения со спартаковцами.

В итоге, победило армейское лобби, а «Спартак» стал чуть ли не главным элементом этой дружбы: «ЦСКА, „Динамо“ - дружба, ну а мясо нам не нужно!» Опять же, наиболее крепкие отношения между группировками были в 90-е годы и в начале 2000-х, в период доминирования «Спартака». Идея общего врага настолько захватывала, что в то время в ходу были даже специальные красно-сине-бело-голубые шарфы с эмблемами обоих клубов и рукопожатием. Сейчас между армейцами и динамовцами сохраняются союзнические уважительные отношения, наверняка и сегодня услышим традиционную «вегетарианскую» перекличку: «Москва без мяса!»

Ставь на тотал - будет отл!