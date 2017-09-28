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РФПЛ легионеры не страшны!

сегодня, 13:05

Манчини пошутил, что ему все аргентинцы на одно российское лицо, а «Соккер.ру» в разгар футбольного сезона доказывает, что даже без лимита РФПЛ не будет второй АПЛ.

Почему без лимита РФПЛ не станет как АПЛ?

Главный миф сторонников лимита вы прекрасно знаете. В «Зените» в основе будет 11 аргентинцев. В «Спартаке» - 11 бразильцев, и почему-то «второсортных». Примитивно, ведь ни политически, ни экономически, ни фактически нет предпосылок к переходу из одной крайности – насильнического использования россиян, к другой – полной замене на иностранцев.

Оценивая трансферный рынок РФПЛ последних пяти лет, видим – звезды не попрут замещать Дзюбу и Глушакова. Даже в «Зенит» Мхитарян или ван Дейк не полетят. Наингголан и Манолас наотрез отказались. У петербуржцев самая дорогая покупка последних пяти сезонов – Паредес за 23 млн. евро. Рыночная цена, Леандро в «Боруссию» звали за 20, а в РФПЛ заманили зарплатой и гарантией места в основе.

У «Спартака» трансферный рекорд клуба и заодно последних лет – Фернандо за 12.5 млн. евро. Думаете, если лимит убрать, то Федун найдет 125 миллионов на десять таких новичков? У «Спартака» годовой бюджет в таком районе! Зато за россиян без лимита можно будет не переплачивать. У «Ростова» клубный рекорд – 2.3 млн. евро за Азмуна. При лимите им светит только работа с не заигравшими у богачей россиянами.

И Промес за 11.5 млн. евро в «Спартаке» – большая трансферная случайность и удача! А тот же «Локомотив», потратив рекордные деньги на Буссуфа и Ласса Диарра, в будущем скорее подпишет дешевого игрока – Фернандеша взяли бесплатно, нежели побежит делать состав иностранным. Им незачем отказываться от Миранчуков, если близнецы стараются. Но нет смысла держать Березуцких в их возрасте в основе ЦСКА. Или двух Комбаровых, а не только Кирилла - в основе «Спартака».

В РФПЛ никогда не будет второй АПЛ с засильем легионеров, ведь денег нет. Летом клубы Чемпионшипа потратили 243 млн. евро на новичков, а клубы РФПЛ – 124 млн. евро. Даже с учетом, что там 24  клуба, средний показатель трат на клуб выше, чем в РФПЛ! А если отнять покупки «Зенита», то получите жалкие для футбола 2.6 млн. евро на брата. Лимит довел российские клубы до истощения, если в среднем «Спартак», «Локомотив» или ЦСКА потратили за лето столько, как Погребняк получил за полтора года на лавке «Динамо».  

При этом в Чемпионшипе трансферный баланс положительный. Проданные футболисты дороже приобретенных мастеров. Как минимум во второй английской лиге у клубов есть доходы! А в РФПЛ – отрицательная разница, без учета продаж «Зенита» средний показатель на команду – 2.16 заработанных миллионов за лето. Два миллиона? Примерная стоимость мизинца Дембеле, а у Мбаппе мизинцы дороже! Так что российской лиге наоборот надо учиться продавать, а не ждать покупок.

Расширить трансферные возможности всех клубов можно лишь одним способом – воспитанием игроков, увеличением продаж в другие лиги. Чемпионат, которому пора перенимать опыт Португалии, Нидерландов и Бельгии – поднимать уровень легионеров и собственных игроков во имя будущих продаж, никогда не станет второй АПЛ или Серией А. Какой африканский «Спартак», если за лето чемпион страны Федун потратил на новичков в полтора раза меньше «Халл Сити» Слуцкого?

Лимит мешает обыгрывать сборные мира?

Газзаев заявил, что ЦСКА именно лимит помешал достойнее сыграть с МЮ. Валерий Георгиевич и прав –  Моуриньо слабых англичан не продвигает, и ошибается – армейцы просто не пользуются шансами усилить состав за счет иностранцев. Нет денег, за пару лет на покупки потратили 0 рублей, платили за аренды, но и этих игроков не видно в нынешнем составе. А для легионеров есть место!

Акинфеев, Фернандес, Щенников, Головин и Дзагоев – пятерка россиян, можно ставить шесть иностранцев даже в РФПЛ. У «Спартака» та же история – явный недобор сильных легионеров. Попова, Мельгарехо и Джано можно давно поменять на сильных иностранцев, лимит не влияет. Но не смогли убедить Луана приехать в Россию, с Гараем случился жесткий прокол, а ведущий защитник помог бы Джикии прибавить.  

В условиях лимита недобор легионеров почти у всех клубов – доказательство, что в случае отмены ничего глобально не изменится. Зато точечное усиление будет возможным, ведь россиян среднего уровня на поле в РФПЛ слишком много. Так что дело не строго в лимите, а скорее в том, к чему он привел – к кадровому обнищанию российских клубов, у которых на груди не красуется название газовой компании.

Так что Газзаев по сути прав – будь ограничения, призванные защитить российских футболистов продуманными, заточенными на реальную конкуренцию и рост молодых игроков, в еврокубках стало бы проще – помогли бы иностранцы. Добавьте «Спартаку» против «Ливерпуля» сильного защитника вместо Кутепова, опорника вместо Пашалича, взятого в аренду, и лидера уровня Промеса, раз Квинси не смог сыграть – Клопп мог кривиться после поражения.

«Зенит» и «Спартак» станут иностранными?

Во-первых, пятнадцать клубов из шестнадцати не смогут позволить себе составы из легионеров классом заметно выше, чем россияне. Во-вторых, по-настоящему перспективные откажутся от РФПЛ. В-третьих, потребитель любит победителей. В новом  сезоне посещаемость матчей «Спартака» упала, а на «Зенит» пошли. Плевать петербуржцам, что на поле аргентинцы вперемешку с россиянами, как раньше было плевать на национальность Данни и Халка.

Клуб всегда привязан к городу и региону, «Спартак» - московский, «Ростов» - ростовский, раз и навсегда. Конкуренты будут шутить о легионерах, но если посмотрите на поле, то иностранцы не мешают лучшим – Лунев остается самым важным защитником «Зенита» сезона, Кокорин – лучшим игроком. Паредес пока рядом не стоял, поскольку он перспективный, но как сам Александр в недалеком прошлом – недосказанный игрок. Но так произошло в «Зените», который для себя уже отменил лимит.

А в целом этот закон привел к перевороту нормальной клубной трансферной системы. Клубы во всем цивилизованном мире интернациональные, но развивают академии, селекцию, продают талантов в солидные команды и лиги. Но если «Амкар» за пять лет может собрать на новичков от силы два миллиона евро, то откуда у них возьмется академия, как у «Краснодара»? При этом обычная трансферная система и без диких лимитов никак не влияет на сборную. Головину не нашлось бы места в ЦСКА? Уехал бы в Европу и оттуда в сборную приезжал, в чем проблема?

А сейчас у Черчесова нет основного левого защитника за полгода до ЧМ-18, и не будет опорника. Количество не перешло в качество без конкуренции и с зарплатами с потолка. Зато достаточно натурализованных ребят, что как раз уничтожает смысл сборной, где по замыслу собираются выросшие на родной для вас земле. При всем уважении к Фернандесу, лучше бы на его месте был Ваня Смирнов того же класса. Вообще без лимита или с ним, но во вменяемой форме, такого Смирнова можно воспитать.

А сборная Луневаа и Кокорина не слабее будет, чем сборной Васина и Комбарова. Даже вчера, когда Манчини поставил восемь иностранцев, к концу матча скорее убедились, что у Полоза, Ерохина и Дзюбы отличные шансы вернуться в основу, чем поставили крест на российском «Зените». Как бы вдолбить в головы чиновников РФПЛ и РФС, что даже если отменить лимит, Гаджиев в «Амкар» не купит одиннадцать Месси? Так или иначе, и ЦСКА, и «Спартак» будут российскими. А «Краснодар» - станет, воспитав ребят из академии.

В РФПЛ недобор сильных иностранцев?

На дворе не начало века, нет у клубов денег на африканцев, поскольку эти самые африканцы давно с французскими и английскими паспортами и стоят дороже годового бюджета «Спартака». Гвинеец Наби Кейта обошелся «Ливерпулю» без бонусов в 54 миллиона евро. О какой мифической команде сильных бразильцев на базе «Спартака» говорят, если семнадцатилетние парни из тех краев стоят по 45 млн. евро и идут в «Реал»?

Отмена лимита не гарантирует победы над МЮ, но если российско-иностранный состав может сыграть достойнее. С Думбия, Еременко и Муса армейцы обыгрывали «горожан» в Манчестере, как помните. И с «Реал Сосьедадом» легче расправиться, если провел трансферную профилактику – «Зенит» Дзюбе, Шатову и Смольникову теперь ничего не гарантирует. И Кокорина вышвырнули бы без отдачи – не удивимся, если такой разговор имел место. Или работаешь, или - уходи.

Ведь проблема как раз в количестве сильных иностранцев, а не в притеснении россиян. На поле может быть не больше шести легионеров, но даже самый «непатриотичный» клуб РФПЛ – «Спартак», выпускает в среднем на одного россиянина больше. У «Зенита» показатель – 7.55, у «Локомотива» по 8.18 нелегионеров за игру. У «Динамо» - 8.82. «Ростов» использует 9.55 россиян за матч, а у ЦСКА параметр уровня «Анжи» и «Тосно». За счет постоянных выходов со скамейки молодых ребят Ганчаренко получил показатель в 10.0, в обойме 15 россиян.

Средний показатель РФПЛ – 8.29 местных за игру. Проще говоря, стабильную игровую практику получают минимум 130 российских футболистов (даже больше, на поле было 211 россиян, а 141 человек сыграл пять матчей и чаше). Сборной нужно всего 23 человека, но сильной команды у Черчесова нет. Так что вывод очевиден. Лимит бесполезен даже в случае разговора на тему «в клубах будут только легионеры». Нет денег на выдуманных «второсортных иностранцев», которые запихнут в запас ваших любимых Комбарова, Глушакова, Васина, Кутепова, Самедова, Дзюбу, Шатова, Тарасова и Газинского.

Причины для перемен не в том, чтобы убрать всех россиян с полей. Но надо сделать цены на местных игроков рыночными для нормализации трансферной деятельности внутри РФПЛ. Нужно организовать условия для обучения талантливых российских игроков за границей – чтобы охотнее отпускали талантов, а не держали ради лимита. И важно создать конкуренцию, чтобы Самедова подпирал из запаса еще один Промес. Хотите повысить уровень РФПЛ? Играйте по цивилизованным трансферным правилам.

Чтобы российские клубы начали продавать футболистов – и своих, и иностранных, чтобы впервые за много лет РФПЛ снова обошла Чемпионшип по суммарным тратам – рынок не был мертвым. Пусть в основе клубов будут сильнейшие, а не те, у кого нужный  паспорт – так и в Европе будут успехи, и россияне слабее не станут, даже если на поле их будет количественно меньше. Сейчас стабильно играют 140 человек? Оставьте семьдесят сильных – хватит на три сборных.   

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Все комментарии
kastites
сегодня в 14:09
ЗЕНИТ чемпион !!!!!!!!
Ваня лучший ответил морозз
сегодня в 14:04
морозз:
Похоже на заказную статью от Миллера с Гинером?
Саныч, дорогой, Гинер сейчас как мышь церковная, ему никакая отмена лимита не поможет. Ему лишь бы не обанкротиться. Отмена лимита нужна прежде всего Газпрому, а остальным вряд ли. У Газпрома голубая мечта - пошуметь в Европе, а для этого нужны сильные леги, причем за любые деньги, в том числе и на огромные контракты
ПерекатиПоле
сегодня в 13:32
    удав
    сегодня в 13:25
    на удивленье толковая статья получилась
    piercman
    сегодня в 13:25
      Алексей Гузман
      сегодня в 13:22
      Давно уже нужно отменить лимит! Равно как и убрать сумасшедшие деньги из РФПЛ!(страна то бедная).Искусственно-тепличные условия никогда не были двигателем прогресса!
      piercman
      сегодня в 13:14
        морозз
        сегодня в 13:13
        Похоже на заказную статью от Миллера с Гинером?
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